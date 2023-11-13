美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板

芝加哥已進入冬季，中南美移民兒童，在帳篷外清掃玩具車上的積雪。(美聯社)

自去年8月以來已有2萬700名無證移民 從德州 來到芝加哥 ，德州州長艾伯特(Greg Abbott)將移民送往芝加哥等民主黨執政的城市，這些城市聲稱可提供無證客更好保護；然而，如今伊利諾州的嚴苛環境已成為考驗，包括嚴寒氣候、移民基礎設施匱乏、當地居民矛盾心態等，芝加哥已成為殘酷之地，有人寧回鄉睡地板，不少移民最終因難以忍受而紛紛返回家鄉。

工作許可 很久才能拿到

出生於委內瑞拉、現年39歲的卡斯特洪(Michael Castejon)無力負擔芝加哥的房租，他的工作許可需要很久後才能拿到，他與家人只能一直睡在警局與收容所的地板。

先前卡斯特洪一家透過一項城市補助計畫租公寓居住，該計畫最多可提供六個月的租屋補助，一旦補助用完，他們就不得不放棄公寓。

有些中南美移民兒童在帳篷外捧起用積雪做成的雪球。(美聯社)

苦待5個月 一家人返南美

卡斯特洪找到一份建築業的工作，雖然能領到現金報酬，但仍不足以維持他們的生活。歷經五個月看不到盡頭的艱辛生活後，他們意識到「這裡沒有我們的容身之處」，一家人決定收拾行囊返回南美。

卡斯特洪表示，儘管他們在委內瑞拉生活於極端貧困與專制政體中，但前來美國的旅程並不值得。經過幾個月跨越邊境的艱辛，他從其他移民那裡聽說的美夢並未成真，「美國夢已經不存在了，我們在這裡一無所有」。

卡斯特洪並非芝加哥唯一意識到現實與想像不符的無證移民，寒冷的天氣來臨，許多仍露宿街頭的移民不得不躺在濕冷的床墊上。

犯罪之都 無證客憂安全

在這個因暴力犯罪而惡名昭彰的城市，住在公共場所的移民更容易受到攻擊。

上個月在芝加哥天主教慈善機構(Catholic Charities)協助下，至少40人已經離開芝加哥第一區的庇護站點，他們選擇回到家鄉或遷移至其他地方。

警局回應小組志願團體負責人洛札諾(Brayan Lozano)表示，芝加哥的情況已經傳開，該市的資源已經耗盡，重新安置計畫已無法承受湧入的移民帶來的壓力。

芝市回應：聯邦的責任

芝加哥市(the City of Chicago)網站表明，「美國的城市傳統上沒有能夠重新安置大量移民與難民的基礎設施，這是聯邦的責任。」