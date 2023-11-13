我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板

編譯徐薏茹／綜合12日電
芝加哥已進入冬季，中南美移民兒童，在帳篷外清掃玩具車上的積雪。(美聯社)
芝加哥已進入冬季，中南美移民兒童，在帳篷外清掃玩具車上的積雪。(美聯社)

自去年8月以來已有2萬700名無證移民德州來到芝加哥，德州州長艾伯特(Greg Abbott)將移民送往芝加哥等民主黨執政的城市，這些城市聲稱可提供無證客更好保護；然而，如今伊利諾州的嚴苛環境已成為考驗，包括嚴寒氣候、移民基礎設施匱乏、當地居民矛盾心態等，芝加哥已成為殘酷之地，有人寧回鄉睡地板，不少移民最終因難以忍受而紛紛返回家鄉。

工作許可 很久才能拿到

出生於委內瑞拉、現年39歲的卡斯特洪(Michael Castejon)無力負擔芝加哥的房租，他的工作許可需要很久後才能拿到，他與家人只能一直睡在警局與收容所的地板。

先前卡斯特洪一家透過一項城市補助計畫租公寓居住，該計畫最多可提供六個月的租屋補助，一旦補助用完，他們就不得不放棄公寓。

有些中南美移民兒童在帳篷外捧起用積雪做成的雪球。(美聯社)
有些中南美移民兒童在帳篷外捧起用積雪做成的雪球。(美聯社)

苦待5個月 一家人返南美

卡斯特洪找到一份建築業的工作，雖然能領到現金報酬，但仍不足以維持他們的生活。歷經五個月看不到盡頭的艱辛生活後，他們意識到「這裡沒有我們的容身之處」，一家人決定收拾行囊返回南美。

卡斯特洪表示，儘管他們在委內瑞拉生活於極端貧困與專制政體中，但前來美國的旅程並不值得。經過幾個月跨越邊境的艱辛，他從其他移民那裡聽說的美夢並未成真，「美國夢已經不存在了，我們在這裡一無所有」。

卡斯特洪並非芝加哥唯一意識到現實與想像不符的無證移民，寒冷的天氣來臨，許多仍露宿街頭的移民不得不躺在濕冷的床墊上。

犯罪之都 無證客憂安全

在這個因暴力犯罪而惡名昭彰的城市，住在公共場所的移民更容易受到攻擊。

上個月在芝加哥天主教慈善機構(Catholic Charities)協助下，至少40人已經離開芝加哥第一區的庇護站點，他們選擇回到家鄉或遷移至其他地方。

警局回應小組志願團體負責人洛札諾(Brayan Lozano)表示，芝加哥的情況已經傳開，該市的資源已經耗盡，重新安置計畫已無法承受湧入的移民帶來的壓力。

芝市回應：聯邦的責任

芝加哥市(the City of Chicago)網站表明，「美國的城市傳統上沒有能夠重新安置大量移民與難民的基礎設施，這是聯邦的責任。」

移民 芝加哥 德州

上一則

蘇利文：拜登決心與中重建軍事關係 是拜習會首要任務

下一則

內唐亞胡鬆口：人質有可能協議獲釋 以釋放巴婦女少年擬交換80名婦孺人質

延伸閱讀

封面故事／待遇不如走線人 等待排期者：不公平

封面故事／待遇不如走線人 等待排期者：不公平
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
拜習會前 中國買逾300萬噸美國大豆 彭博：尋求建立更緊密關係

拜習會前 中國買逾300萬噸美國大豆 彭博：尋求建立更緊密關係
封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞

封面故事／芝加哥市民提告 搭「無證客帳篷」暗地搞

熱門新聞

美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」