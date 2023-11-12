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南早：拜習會傳將宣布協議 禁AI於無人機、核武

編譯陳曉慈、記者林宸誼／綜合報導
眾所矚目的舊金山「拜習會」，據傳將宣布承諾禁止人工智慧(AI)技術應用於無人機等自主武器與核彈的管控部署這一具里程碑意義的協議。圖為拜登總統(右)與中國國家主席習近平(左)去年11月14日在印尼峇里島會晤。(美聯社)
眾所矚目的舊金山「拜習會」，據傳將宣布承諾禁止人工智慧(AI)技術應用於無人機等自主武器與核彈的管控部署這一具里程碑意義的協議。圖為拜登總統(右)與中國國家主席習近平(左)去年11月14日在印尼峇里島會晤。(美聯社)

針對即將登場的舊金山「拜習會」，兩位知情人士透露，屆時拜登總統和中國國家主席習近平將宣布具里程碑意義的協議，即承諾禁止人工智慧(AI)技術應用於無人機等自主武器與核彈的管控部署。

香港「南華早報」11日獨家報導，外界預料拜習會將聚焦AI伴隨的風險。美中雙方都已就這項技術未經監管的使用而加劇衝突表達關切。

今年2月，美國即提出「關於負責任使用人工智慧和自主性於軍武的政治宣言」（Political Declaration on the Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy）。

報導說，關於負責任使用人工智慧和自主性於軍備的政治宣言是一項新的法律和外交架構，擬就人工智慧的部署和發展運用於軍事達成全球共識。

截至目前，36國已表態支持這項倡議，並宣稱明年共謀執行和改善這項新規的可行之道。

中國在AI方面也進展顯著，根據去年中共於20大發表的政治工作報告，習近平承諾，致力於戰略新興工業的統一集中發展，並且特別強調人工智慧。

此外，解放軍多年來已藉由先進人工智慧技術的整合，探索強化自主武器的方法。

史丹福大學學者梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)說，由於軍備發展與AI日益整合，美中初步共識應包括避免核指令與控制系統自動化。她還說，擁核國的核武決策及發射程序目前仍由操作人員執行，但已有人開始討論交給機器自動化部分流程環節。

梅惠琳表示，拜、習有可能同意持續核對話，但不會展開核武管控磋商。因中國核武庫存遠不及美國，所以北京對限武非常敏感，也不願就此和華府打交道。

一位消息人士指稱，拜習會後的美中聯合聲明尚未定稿，雙方對俄烏戰爭和這波以哈衝突的外交措辭仍有歧見。其他若干議題也還沒達成共識，包括明年1月舉行大選的台灣，以及解放軍在仁愛礁(仁愛暗沙)等南海海域與菲律賓的爭端等。

至於雙方意見已一致的議題，則包括增加每日美中往返航班、促進民間交流；中方落實更嚴格的法規，追查並懲處涉及鴉片類止痛劑芬太尼(fentanyl)的毒販，還有公衛政策的合作研發等。

拜登和中國國家主席習近平傳將宣布協議，禁止AI應用於無人機與核彈等軍武管控和部署...
拜登和中國國家主席習近平傳將宣布協議，禁止AI應用於無人機與核彈等軍武管控和部署。圖為解放軍東風41洲際彈道飛彈。(美聯社)

人工智慧 AI 拜習會

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