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拜登扮演APEC峰會東道主 面臨地緣政治逆風

編譯潘勛／綜合11日電
亞太經合會峰會即將在舊金山舉行，美國作為東道主雖欲辦好峰會，卻面臨各種政治逆風。(Getty Images)
亞太經合會峰會即將在舊金山舉行，美國作為東道主雖欲辦好峰會，卻面臨各種政治逆風。(Getty Images)

亞太經合會峰會即將在舊金山舉行，作為東道主的拜登總統不僅15日要與中國國家主席習近平舉行令人矚目的場邊峰會，還肩負提振其他環太平洋國家領袖信心的責任，他們擔憂美國政府專注於其他事務，已不再關心、投入傳統的開放市場政策。

華盛頓郵報報導，國內外大事都可能攪擾這次峰會，令人分心。主辦城市舊金山本就因遊民、市中心商業環境惡化、毒品肆虐、犯罪率很高而苦惱。拜登與他的團隊會見亞洲領袖時，白宮還要密切關注以哈、俄烏兩場戰爭，華府的注意力很可能再被牽動，不能放在太平洋。

亞太有一些成長力道最強的新興經濟體，經合會舉辦之初頗有希望，早期也取得一些成功，但目前就達成具體結果，無論是區域貿易還是投資自由化，這些領域現都進展遲緩。

中國研究學者格雷漢姆(Niels Graham)最近撰文表示，拜習峰會若成功，可望改善短期的政、經要務，但亞太經合會最重大的經濟宣言，可能不會來自峰會，原因在美國按理要透過自己的「印太經濟框架」(IPEF)，以及與亞太經合會成員國進行多項雙邊投資協議，分多次來進行重大宣布。

今日美國對全球化、開放市場及貿易，態度已與過去20年大不相同；前總統川普開始改變立場，他的很多施政，拜登政府延續實施。美國兩黨漸有共識，認定中國不遵守按規矩的國際秩序，違反全球貿易規則，在中國的外資公司遭遇不公平的比拚環境，即便拜習見面，這項挑戰要如何克服，依然是個問號。

拜登政府的貿易保護措施，加上沒完全把川普加徵的關稅及採取的貿易限制取消，都意味自拜登上任以來，傳統的自由貿易協議不會有進展。

結果便是IPEF少有動作，原因在這項計畫本來就不是傳統的貿易協議，也無意透過消除關稅來改善市場准入，而各國想與美國締定協議，為的就是後者。有些人表示，這次亞太經合會峰會可以供拜登政府更充分地對外講述，自己的新措施有別於傳統的貿易協定。

東南亞國家，尤其是越南及菲律賓，憂心北京與日俱增的影響力，所以撕開口子，讓美國可以利用。當然，近幾十年亞太經合會也提供一些始料未及的連接管道，美中台港都是會員的國際組織，除亞太經合會外，就剩世貿組織。但學者們估計，下周峰會談判的調性會比以往負面得多，也更保守。

拜登 貿易協議 投資

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