習近平將出席舊金山晚宴 邀多位愛州「老朋友」相聚

中國國家主席習近平(前排右)本周在舊金山出席美國兩個智庫機構主辦的晚宴時，將邀他在愛阿華州的老友作陪。圖為他2012年2月15日訪問愛阿華州小鎮穆斯卡丁，在老友蘭迪夫婦家中作客。(Getty Images)

中國國家主席習近平 在舊金山出席亞太經合組織(APEC)峰會期間，除「習拜會」外，還將出席由美中關係全國委員會及美中貿易全國委員會舉辦的晚宴，晚宴招待會門票為2000元，但仍一票難求。不過，習近平的多位來自愛阿華州 的「老朋友」獲邀出席。

1985年中國河北省派出一個玉米加工考察團前往愛州參觀考察，團長是中共河北正定縣委書記習近平，當時習近平是第一次訪美。

除參觀當地的工廠、農場外，接待方安排代表團住在普通百姓家，藉以了解美國人的日常生活。他們最後住進了小鎮馬斯卡廷(Muscatine)多位居民，包括莎拉‧蘭迪(Sarah Lande)的家裡，同吃同住，雖然相處僅數天，他們卻在過去數十年來一直保持聯繫，建立了熱情而持久的友誼。

現已85歲的蘭迪說，「我們都是普通人，但我們也很想見到他」。

德沃夏克(Gary Dvorchak)及妹妹寶拉(Paula)也在受邀名單內，當年習近平就是住在他們父母的家裡。

時任愛阿華州經濟發展官員的貝羅尼(Luca Berrone)也獲邀請，當時他開車帶習近平參觀孟山都(Monsanto Co)、嘉吉(Cargill Inc.)及桂格燕麥(Quaker Oats)等公司，也到過愛阿華州立大學。貝羅尼說，他們一起度過一段愉快時光。

2012年2月，時任國家副主席的習近平即將扶正，他再到馬斯卡廷與蘭迪等「老朋友」相聚，說「你們是我在美國遇到的第一批人，對我來說你們就是美國」。

當時的愛州州長、後來出任美國駐北京 大使的布蘭斯塔德(Terry Branstad)也獲邀出席本周晚宴。

也將出席晚宴的世界糧食獎基金會前主席奎恩(Ken Quinn)說，愛州給習近平留下的印象實在太深刻。

拋開重聚不談，愛州作為大豆和玉米的主要生產州，對改善美中關係應出一分力。最近兩周，在「習拜會」前，中國從美國購買了超過300萬噸大豆，數量之大令市場感到驚訝。