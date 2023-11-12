拜習會細節不馬虎 從座位、鮮花到瓶裝水…都有學問

即將於15日舉行的「拜習會」，雙方外交官對會面的各個細節都仔細推敲。圖為去年11月14日拜登與習近平在印尼峇里島會談。(美聯社)

據美聯社報導，中國領導人習近平 暌違六年後再度踏上美國本土，出席舊金山亞太經合(APEC)峰會，並訂於15日與拜登總統舉行「拜習會 」，雙方會面細節毫不馬虎，從安排座位、打招呼方式，到桌上放水杯或瓶裝水、擺放何種鮮花，都有學問。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)亞洲安全高級研究員和中國力量項目主任林洋(Bonny Lin)直言拜習會「對於誰先進入會議室、是否拍照等具體程序，都有非常詳細的規劃」。

根據外交禮儀，雙方從會議時間長短，到誰先進入會議室、使用的桌椅甚至安全人員和口譯員進場等諸多細節，都必須事先協商，更重要的是拜習會結束後，是否會發表聯合聲明或會議內容是否會公開。

但截至目前，拜習會基本訊息保密到家，北京政府10日公布的聲明完全沒有提及確切的日期和地點；白宮 方面也以安全為由，僅透露拜習會將在「灣區」(Bay area)舉行。

由於此次是習近平六年來首次訪問美國，各種外交安排堪稱白宮官員的「後勤噩夢」，前白宮國安會亞洲事務主任車維德(Victor Cha)表示：「一般情況下，中方來到美國訪問，會希望盡可能獲得高規格接待。」並補充道：「但是舊金山APEC峰會解決這項難題，因為主辦方並非白宮官方。」

中方不但重視地點，現場布置也很重要，正確的鮮花選擇可以傳達兩國和諧關係，因為某些選擇可以像徵中國文化中的和諧。梅花在中國是一種深受人們喜愛的花，以在嚴酷中堅忍不拔而聞名，而蓮花在漢語中則傳達著和平的含義。同時習近平也可能希望拜登在他抵達時，親自迎接；同時中方也可能希望在沒有工作人員陪同下，兩國領導人拍照留影，凸顯個人關係。

華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)的中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)指出：「中方希望向其國內民眾表明，習近平受到拜登總統認同和尊重的接待。」並認為「兩位領導人基於個人關係的互動，遠超過會議室一排旗幟前的示範性握手」。