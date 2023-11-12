避免政府關門 眾院議長提2步驟預算方案 不包括援助以、烏

眾院議長強生(右)與眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(左)本月7日出席紀念以色列遭哈瑪斯恐怖攻擊一個月的燭光活動。(Getty Images)

國會9月30日趕在政府關門前最後一刻通過臨時撥款法案，支應政府運作到11月17日，如今即將到期，預算僵局仍毫無進展，聯邦政府要再次做好關門準備。

為免政府停擺，新任眾院 議長強生(Mike Johnson)11日與共和黨 國會議員舉行電話會議提出一個兩步驟方案，目的是不希望共和黨負上造成政府停擺的責任。

新方案下，第一步是將政府經費期限延長至2024年1月19日，涵蓋軍事建設、退伍軍人事務、交通和住房以及能源部，第二步是將把撥款再延至2月2日，為政府其他部門提供資金。

這個方案並不包括對以色列或烏克蘭的額外援助。

強生說，這個分兩步驟的方案，可讓眾院共和黨人處於最佳位置，爭取保守派的支持。分析指強生透過兩步驟的方法來擁抱右翼，但並未完全屈服於他們的願望。

對此極右派眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)成員、德州共和黨籍眾議員羅伊(Chip Roy)表態反對，指計畫沒有實現右翼所希望的大幅削減開支。

在電話會議之前，共和黨人一直在權衡多種選擇，包括更直接的權宜方案，有些提出比強生兩步走更複雜的方案。

不少國會參議員也認為是一個複雜的解決方案，難以實施及執行，然而在民主黨 方面，則更難以拒絕。

參院民主黨領導階層一名助理表示，他們對強生這個方案持開放態度，因為他沒有不必要的削減，並將國防撥款放在第二步內，這是一件好事。

然而，白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)認為強生的計畫，只會讓共和黨內部更加混亂，政府更會關門大吉。

他表示，共和黨人要停止把時間浪費在自己的政治分歧上，要做好自己的工作，並以兩黨合作的方式防止政府關門。

在強生提出新方案的前夕，評級機構穆迪公司10日將美國的信用評級展望從穩定下調至負面，稱美國財政實力面臨的下滑風險已經增加。

穆迪還指，國會持續政治兩極化，增加政府無法就財政計畫達成共識的風險，也無法減緩債務承受能力下降。