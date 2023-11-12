我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

避免政府關門 眾院議長提2步驟預算方案 不包括援助以、烏

編譯盧炯燊／綜合11日電
眾院議長強生(右)與眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(左)本月7日出席紀念以色列遭哈瑪斯恐怖攻擊一個月的燭光活動。(Getty Images)
眾院議長強生(右)與眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(左)本月7日出席紀念以色列遭哈瑪斯恐怖攻擊一個月的燭光活動。(Getty Images)

國會9月30日趕在政府關門前最後一刻通過臨時撥款法案，支應政府運作到11月17日，如今即將到期，預算僵局仍毫無進展，聯邦政府要再次做好關門準備。

為免政府停擺，新任眾院議長強生(Mike Johnson)11日與共和黨國會議員舉行電話會議提出一個兩步驟方案，目的是不希望共和黨負上造成政府停擺的責任。

新方案下，第一步是將政府經費期限延長至2024年1月19日，涵蓋軍事建設、退伍軍人事務、交通和住房以及能源部，第二步是將把撥款再延至2月2日，為政府其他部門提供資金。

這個方案並不包括對以色列或烏克蘭的額外援助。

強生說，這個分兩步驟的方案，可讓眾院共和黨人處於最佳位置，爭取保守派的支持。分析指強生透過兩步驟的方法來擁抱右翼，但並未完全屈服於他們的願望。

對此極右派眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)成員、德州共和黨籍眾議員羅伊(Chip Roy)表態反對，指計畫沒有實現右翼所希望的大幅削減開支。

在電話會議之前，共和黨人一直在權衡多種選擇，包括更直接的權宜方案，有些提出比強生兩步走更複雜的方案。

不少國會參議員也認為是一個複雜的解決方案，難以實施及執行，然而在民主黨方面，則更難以拒絕。

參院民主黨領導階層一名助理表示，他們對強生這個方案持開放態度，因為他沒有不必要的削減，並將國防撥款放在第二步內，這是一件好事。

然而，白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)認為強生的計畫，只會讓共和黨內部更加混亂，政府更會關門大吉。

他表示，共和黨人要停止把時間浪費在自己的政治分歧上，要做好自己的工作，並以兩黨合作的方式防止政府關門。

在強生提出新方案的前夕，評級機構穆迪公司10日將美國的信用評級展望從穩定下調至負面，稱美國財政實力面臨的下滑風險已經增加。

穆迪還指，國會持續政治兩極化，增加政府無法就財政計畫達成共識的風險，也無法減緩債務承受能力下降。

共和黨 眾院 民主黨

上一則

政府恐又關門…眾議長強生「蜜月期」提前結束？

下一則

拜習會前 中國買逾300萬噸美國大豆 彭博：尋求建立更緊密關係

延伸閱讀

政府再現關門危機 眾院48小時取消2法案投票

政府再現關門危機 眾院48小時取消2法案投票
眾院新議長希望先處理軍援以色列 強調援烏援台包裹法案無法過關

眾院新議長希望先處理軍援以色列 強調援烏援台包裹法案無法過關
前英相幕僚：強生曾問吹風機吹鼻孔可否抗新冠

前英相幕僚：強生曾問吹風機吹鼻孔可否抗新冠
眾院議長強生放話本周推援以專款 不提與烏克蘭、台灣包裹援助

眾院議長強生放話本周推援以專款 不提與烏克蘭、台灣包裹援助

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
華女李梅(Mei Li，音譯)被殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。她涉有重嫌的35歲丈夫塞繆爾．哈斯凱爾，已被警方逮捕。(LAPD警察局)

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

2023-11-10 01:30
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
工作人員8日正將裝有熊貓「添添」的箱櫃送上車，運往機場，準備登機返回中國。(美聯社)

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

2023-11-08 22:25

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會