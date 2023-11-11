拜登基建成績單 2年啟動4萬項目 真有助連任？

拜登總統簽署並推動實施1.2兆元基礎設施法案已滿兩年，啟動了多達4萬個項目，能否助他連任則是未知數。(路透)

拜登 總統2021年11月15日簽署1.2兆元基礎設施法案，同時指派紐奧良前市長蘭德魯(Mitch Landrieu)協調並督導基建案實施；在即將滿兩年之際，有「基建沙皇」之稱的蘭德魯公布成績單，說已經啟動了4萬個項目。

目前離2024大選仍有一年時間，此時曬出成績單，拜登顯然期望藉此獲得最大程度上的認可，協助爭取連任。

蘭德魯10日與記者花了一個多小時談論基建法案的好處，並總結他認為選民會在拜登與共和黨對手之間會作出什麼選擇。他說，「自然有人覺得受益，但也有人冒火三丈。」

他說，目前已宣布的項目價值超過4000億元，涵蓋全部50個州、哥倫比亞特區以及美洲原住民 部落地區，涉及4500多個社區共4萬個項目。

項目清單很長，涵蓋機場、橋梁、道路、建造更多電動車充電站、建立高速互聯網讓更多人上網等等。

蘭德魯表示親自到過受基建法案影響的130個城市、城鎮及社區視察，行程超過11萬哩。他又說，預計4萬個項目全部完成有快有慢，需時三至五年左右，同時確保這些基建項目不會超出預算。

當然拜登也會定期前往得益於法案的社區，包括本月6日到家鄉德拉瓦州威明頓市(Wilmington)，為獲得資助的美國鐵路公司(Amtrak)宣傳。他也到過橫跨俄亥俄州 與肯塔基州的布倫特斯彭斯大橋(Brent Spence Bridge)。

拜登政府已在全國各地的建築項目上張貼標語，宣傳拜登在確保資金方面所扮演的角色。

然而路透／益普索(艾斯普索)最新民調結果指出，儘管拜登連番宣傳活動，但支持率仍徘徊在40%左右，接近其總統任期內的最低水平。他對經濟的處理屢屢只得低分，部分原因是國民不滿食品及能源價格高居不下，因為這才是最切身的問題。