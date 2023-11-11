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政府再現關門危機 眾院48小時取消2法案投票

編譯潘勛／綜合10日電
眾院共和黨人本周內針對兩條依黨派提出的政府資金法案，48小時內兩次取消投票。圖為眾院少數黨領袖傑佛瑞斯提警告，指政府在17日最後期限之後關門的危機再現。(路透)
眾院共和黨人本周內針對兩條依黨派提出的政府資金法案，48小時內兩次取消投票。圖為眾院少數黨領袖傑佛瑞斯提警告，指政府在17日最後期限之後關門的危機再現。(路透)

眾院共和黨人本周內針對兩條依黨派提出的政府資金法案，48小時內兩次取消投票，讓新任議長強生(Mike Johnson)遭遇挫折，另顯露眾院運作依然功能不良；共和黨打算在11日前公布緊急措施，避免政府在17日最後期限之後關門。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，因為一些海岸選區出身的共和黨眾議員反對把美國國鐵(Amtrak)刪減預算，於是運輸、住屋法案在7日晚間被撤下；因為極右派共和黨人在金融服務及一般政府開支法案裡，夾雜讓兩黨分裂的反墮胎內容，故9日晨也被撤下。

強生本希望由共和黨保守派所提的撥款法案取得進展，獲得他們的支持而通過短期開支法案，讓政府在17日最後期限之後，仍能開門運作，結果不進反退。

這也顯示，自從共和黨極右派以政府開支處理不當為由，把前議長麥卡錫罷免以來，眾院變得難以治理。

共和黨眾議員奈爾斯(Troy Nehls，德州)指出，他認為就算耶穌基督親自前來，也無法管住那群人，眾院周末休會，現只能替新議長祈禱。

另一位共和黨眾議員表示，黨內面臨一成不變的分裂，「我們(共和黨團)無法治理」。

國會山莊內疑竇叢生，不清楚新議長強生如何處理他就任以來第一個大考驗，他必須平衡超保守派的要求，以及民主黨控有的參院、拜登總統的要求。

路透報導，距政府關門只剩幾天，一些共和黨人已呼籲通過「乾淨」的持續撥款決議案(CR)，不削減開支，也不夾帶民主黨會反對的保守派政策，讓政府運作到明年1月中旬。

但超保守派共和黨「自由黨團」(Freedom Caucus)追求的注資法案，既要減少政府開支，又要加緊美墨邊界維安，還有對聯邦預算不同項目各設分別的截止日，一個在明年1月，另一個在2月。一些眾議員認為，強生支持極右派提出的兩段式持續撥款決議案。

許多國會議員警告，兩黨再為權宜開支措施而鬥爭下去，國會恐無法避免政府關門。

參院多數黨領袖舒默呼籲盡快通過權宜開支措施，但他並未公開說明，自己認為法案應持續多久。參院就通過撥款法案也陷入難關，12項只過3項，比眾院的7項還要少。

共和黨 眾院 眾議員

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