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應答有條理 斥對手人渣…海理成共和黨第3場辯論贏家

編譯廖振堯／綜合9日電
共和黨8日在邁阿密舉行第三場總統候選人電視辯論，兩位印度裔參選人海理（左）和拉馬斯瓦米（右）不時交火互嗆。（Getty Images)
共和黨8日在邁阿密舉行第三場總統候選人電視辯論，兩位印度裔參選人海理（左）和拉馬斯瓦米（右）不時交火互嗆。（Getty Images)

共和黨8日晚間在佛州邁阿密舉行第三場總統初選辯論，在支持率最高的前總統川普缺席下，明顯的贏家是美國前駐聯合國大使、曾任南卡羅來納州州長的海理(Nikki Haley)；她的應答不僅全面且有條理，面對對手企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)謾罵時也毫不猶豫地回擊「你只是人渣」。

華盛頓郵報報導，與艾普索斯(Ipsos)針對潛在共和黨選民(可能在2024年所在州的共和黨初選或黨團會議中投票)的民調發現，舞台上沒有其他候選人能與海理相提並論。34%收看辯論的選民認為海理表現最好；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)排名第二，有23%認為最佳；拉馬斯瓦米的印象相對負面，29%表示他的表現最差。

觀眾最難忘的辯論時刻莫過於海理與拉馬斯瓦米的唇槍舌戰。拉馬斯瓦米說第二場辯論時海理取笑他用TikTok，結果海理的女兒也有在用，所以她應該先「管好妳的家人」；海理隨即回擊「別提到我女兒…你只是人渣。」

但這當然不是多數人認為海理表現最好的原因，受訪者稱她就不同主題提供有深度且直接的答案。對海理來說更重要的是考慮投票給她的觀眾比例顯著增加，從45%上升到53%，相較之下德桑提斯在辯論前後沒有顯著變化。

值得注意的是，儘管海理好感度較第二場辯論後上升9個百分點，但不是增幅最大的。前新州州長克里斯蒂(Chris Christie)雖被評為表現最差的候選人之一，但他好感度大升13個百分點到41%；南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)的好感度則上升11個百分點到57%。

拉馬斯瓦米好感度無太大變化，但不好感度大增12個百分點至47%。他的聲勢也逐漸下降，首場辯論尚有55%的觀眾表示他表現優秀或非常好，獲得第二名，到第二場辯論持相同看法的比例下降到40%，第三場辯論後下降到33%。

而川普即使未參加，支持率依舊不減，辯論前後仍有61%觀眾考慮支持他。

拉馬斯瓦米(右)在辯論時提及海理(左)的女兒，被海理怒斥「人渣」。（Getty ...
拉馬斯瓦米(右)在辯論時提及海理(左)的女兒，被海理怒斥「人渣」。（Getty Images）

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