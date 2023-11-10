曼欽挺拜登降通膨法案但賭輸 成2022政壇輸家 萌生退意

民主黨參議員曼欽（左一）近年與黨團漸行漸遠，但他決定不再爭取連任時，仍對民主黨投下震撼彈。圖為拜登總統（右二）在簽署氣候法案後將簽名筆送給曼欽。（美聯社）

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)宣布2024年將不參選連任，華盛頓觀察家報(Washington Examiner)分析，曼欽的決定是個人與民主黨 雙重失敗的直接後果。

報導指出，曼欽堪稱2022年政治圈最大輸家，支持拜登 總統旨在對抗氣候變遷的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，但法案上路後卻讓通膨火上加油。曼欽同意支持「降低通膨法案」是因為達成協議，拜登團隊承諾曼欽正在推動的執照核可改革法案將在國會向前推動，但曼欽為「降低通膨法案」投下同意票之後，為自己推動法案的斡旋槓桿隨之消失，後來執照法案表決未過關。

由於曼欽支持對抗氣候變遷法案，在家鄉西維州支持度走跌。2018年連任選舉最後險勝，但明年如果尋求連任，勝算並不高。曼欽已經失去西維州選民的支持，明年連任選舉註定失敗，讓他決定乾脆不要繼續連任。

曼欽政治盤算錯誤決定了終結參議員的命運，但民主黨的失敗可能會決定曼欽政治生涯的下一步動向。他在聲明影片中暗示可能以第三黨候選人身分參選總統，並說將走訪全國各地，宣揚理念，看看人民是否有興趣加入號召中產階級的運動，讓美國人民團結起來。

華盛頓觀察家報指出，民主黨迅速左傾已讓曼欽與全國各地選民被拋在後面。許多年來，曼欽對這點心知肚明。民主黨執意推派高齡80歲、施政滿意度低迷的拜登繼續角逐總統，讓曼欽找到尋求政治生涯更上一層樓發展的誘因，畢竟他的參議員生涯到2024年11月將走到盡頭，參選總統是新的出路。

不管曼欽接下來有何動作，走到今天的局面是他自己與民主黨造成的。幾乎可以斷言，曼欽席次空缺將由共和黨囊括，民主黨則要面對曼欽可能在大選裡引發的吸票效應。