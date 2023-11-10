不只拜習會？岸田文雄、尹錫悅都想會習見近平

日本首相岸田文雄(右)2022年9月在紐約與南韓總統尹錫悅(左)會晤。日韓媒體都報導，兩人都很可能在APEC與中國國家主席習近平會談。(美聯社)

亞太經合會(APEC )領袖峰會將於15日至17日在舊金山舉行，除拜登總統將與中國國家主席習近平 會晤，現在傳出日本 首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅也正積極安排會晤習近平，甚至不排除中、日、韓三邊峰會。澳洲總理艾班尼斯則搶先在4日就訪問中國與習近平會談。

日本多家媒體9日報導，日、中政府正協調，計畫藉APEC峰會之便，安排岸田文雄與習近平在16日前後會談。日本政府派遣國家安全保障局長秋葉剛男於9日前往北京，與中方進行最終協商。能否改善因福島核電廠核汙水排海問題而急凍的雙邊關係，成為焦點。

中國外交部9日午夜發布訊息說，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當天在北京會見了日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男並舉行中日高級別政治對話機制諮詢。但眾所關注的習近平與岸田文雄是否在APEC峰會期間會談事宜，則隻字未提。

中日領袖上次會談是去年11月在泰國舉行。中國強烈反對核汙水並禁止日本水產進口，兩國關係惡化。岸田希望通過與習近平對話，謀求雙邊關係穩定。

南韓媒體9日也報導，總統尹錫悅很可能在APEC峰會場邊與習近平雙邊會談。尹錫悅就任總統以來，已三次公開表態期待習近平訪韓。去年G20峇里島峰會期間，習近平與尹錫悅首次會談時表示，待新冠疫情穩定後將應邀訪韓。南韓總統室9月表示，將同中方就習近平訪韓進行正式協商。

南韓國際廣播電台(KBS)9日引述消息人士的話報導，習近平可能分別與岸田和尹錫悅會談，APEC峰會期間舉行三邊會談的可能性也存在。

英國「詹氏防務周刊」前東京特派員高橋浩祐指出，日中此時舉行峰會有兩大理由。首先，艾班尼斯訪北京後，雙邊貿易正常化；拜登與習近平也可能達成某種協議，改善雙邊經濟，日本很有可能被略過，讓當年尼克森出訪中國的歷史重演。尤其是美國前總統川普回鍋機率變高，日本有必要未雨綢繆，跟中國保持直接的溝通管道。

東京大學教授川島真指出，現在能與習近平會談，成為很珍貴的契機。岸田若能與習近平會談，除了台灣和尖閣諸島(釣魚台列嶼)議題，更要確保雙方溝通管道無礙，減少誤判。