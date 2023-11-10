不只拜習會？岸田文雄、尹錫悅都想會習見近平
亞太經合會(APEC)領袖峰會將於15日至17日在舊金山舉行，除拜登總統將與中國國家主席習近平會晤，現在傳出日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅也正積極安排會晤習近平，甚至不排除中、日、韓三邊峰會。澳洲總理艾班尼斯則搶先在4日就訪問中國與習近平會談。
日本多家媒體9日報導，日、中政府正協調，計畫藉APEC峰會之便，安排岸田文雄與習近平在16日前後會談。日本政府派遣國家安全保障局長秋葉剛男於9日前往北京，與中方進行最終協商。能否改善因福島核電廠核汙水排海問題而急凍的雙邊關係，成為焦點。
中國外交部9日午夜發布訊息說，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當天在北京會見了日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男並舉行中日高級別政治對話機制諮詢。但眾所關注的習近平與岸田文雄是否在APEC峰會期間會談事宜，則隻字未提。
中日領袖上次會談是去年11月在泰國舉行。中國強烈反對核汙水並禁止日本水產進口，兩國關係惡化。岸田希望通過與習近平對話，謀求雙邊關係穩定。
南韓媒體9日也報導，總統尹錫悅很可能在APEC峰會場邊與習近平雙邊會談。尹錫悅就任總統以來，已三次公開表態期待習近平訪韓。去年G20峇里島峰會期間，習近平與尹錫悅首次會談時表示，待新冠疫情穩定後將應邀訪韓。南韓總統室9月表示，將同中方就習近平訪韓進行正式協商。
南韓國際廣播電台(KBS)9日引述消息人士的話報導，習近平可能分別與岸田和尹錫悅會談，APEC峰會期間舉行三邊會談的可能性也存在。
英國「詹氏防務周刊」前東京特派員高橋浩祐指出，日中此時舉行峰會有兩大理由。首先，艾班尼斯訪北京後，雙邊貿易正常化；拜登與習近平也可能達成某種協議，改善雙邊經濟，日本很有可能被略過，讓當年尼克森出訪中國的歷史重演。尤其是美國前總統川普回鍋機率變高，日本有必要未雨綢繆，跟中國保持直接的溝通管道。
東京大學教授川島真指出，現在能與習近平會談，成為很珍貴的契機。岸田若能與習近平會談，除了台灣和尖閣諸島(釣魚台列嶼)議題，更要確保雙方溝通管道無礙，減少誤判。
針對日媒報導，中國和日本領導人將舉行會談，中國外交部發言人汪文斌9日在例行記者會回應媒體詢問時表示，「關於你提到的相關活動，我沒有可以提供的資訊。」汪文斌說，中方希望日方以實際行動兌現構築建設性、穩定的中日關係的表態，為推動雙邊關係改善發展和兩國高層交往營造必要環境和良好氛圍。
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