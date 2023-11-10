要談？少談？拜習怎談「台灣問題」學者看法大不同

美國官員說，拜登 總統與中國國家主席習近平 15日將在舊金山會面。美國智庫專家張彥(Ian Johnson)預期，台灣將是兩人會談的重點，史丹福大學 學者祁凱立(Kharis Templeman)則認為，雙方都必須就台灣問題發表一些看法，但他認為這次美中將盡可能少談台灣。

外交關係協會資深研究員張彥撰文指出，台灣、打擊易成癮止痛劑芬太尼、以哈戰爭、因應氣候變遷將是「拜習會」四大焦點議題。他認為，台灣是最重要議題。

張彥認為，這次美中元首會晤很難有重大突破，拜習時隔一年再次會面各有內部理由。中國經濟成長趨緩，青年失業率居高不下，民眾對收入、物價及房價高漲等民生議題深感憂慮。海內外普遍認為，習近平揚棄「改革開放」政策，中國逐漸內縮。習近平與拜登會面可展現他能處理好中美關係，緩和內部對中國逐漸走向戰爭的憂慮。

至於拜登，張彥說，拜登自詡為外交專家，但美軍撤出阿富汗、俄烏戰爭、以哈開戰都讓他面臨考驗。拜登要避免大選年面對新衝突，包括防止美中因台灣擦槍走火。

不過，據美國之音報導，史丹福大學胡佛研究所學者祁凱立認為，拜習將試圖消弭雙方在台灣問題上的互不信任，但會限制在這項議題上所花費的時間。

祁凱立說，雙方都必須就台灣問題發表一些看法，但將盡可能少談台灣。他說，台灣明年1月將舉行大選，可能因此改變局勢，雙方都沒有動力偏離過去幾年美中台三邊關係所走的道路。