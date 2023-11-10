拜習會15日金山灣區登場 官員：拜登將籲中勿介入台、美選舉

財政部長葉倫(右)9日起與中國主管經濟的國務院副總理何立峰(左)在舊金山會談，為下周舉行的亞太經合組織會議(APEC)峰會期間的「拜習會」鋪路。(Getty Images)

「拜習會 」預計15日在舊金山灣區登場，這是中國國家主席習近平 在暌違六年後再度踏上美國土地，也是拜習第二度面對面會談；美方官員表示，將觸及所有廣泛的戰略議題，包含安全、經貿與人權，拜登也會對習近平重申美國對台灣的政策立場，並呼籲中方不要介入台灣與美國的選舉。

習暌違6年再來美

官員表示，拜習會談將觸及廣泛的戰略議題，如美中關係、維持溝通管道暢通(包含軍事管道)；俄烏戰爭、以巴衝突等區域和全球議題；應對氣候與打擊毒品等跨國挑戰；依往例，拜習也將會討論到人權、兩岸、南海和經濟公平競爭等兩國意見分歧的議題。

談到台灣議題時，官員表示，美中關係在接下來一年會有點辛苦且複雜，台灣將舉行總統選舉和政權交接，美國也要總統選舉。華府的目標是重申美國的「一個中國」政策，意在維持現狀；確保和平穩定；讓北京了解針對台灣選舉採取任何行動或干預作為，這點美國無論是在公開或私下場合都說得很清楚，也會藉拜習會再次重申。

美重申不支持台獨

此外，美國官員表示，美國也會言明不支持台灣獨立的長期政策，這部分則是對北京的再保證。

為下周舉行的亞太經合組織會議(APEC)峰會期間的「拜習會」鋪路，財政部長葉倫 (Janet Yellen)與中國主管經濟的國務院副總理何立峰，9日開始在舊金山展開為期兩天的會談。

葉倫晤何立峰：美無意與中脫鉤

葉倫在預備好的會談開場白中說，美國尋求與中國建立健康的經濟關係，讓兩國長期受益，「美國無意與中國脫鉤，兩國經濟全面分道揚鑣，對兩國以及對世界而言都是災難性的」，「但是當中方採取一些作法，阻止美國公司及工人公平、公正競爭時，美方也會直言不諱」。

葉倫還說，除了雙邊經濟關係外，她也希望與何立峰討論從氣候變化，到低收入國家債務困難、新型市場等全球面對挑戰的問題，作為世界上兩個最大的經濟體，有義務為兩國及全世界人民在這些問題上發揮領導作用。

何立峰則說，今次是在不到四個月內再次與葉倫會晤，除就共同關心的問題深入討論外，也是繼續落實兩國元首達成的共識，進一步推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

何立峰此次是以「中美經貿中方牽頭人」身分訪美，為總統拜登與國家主席習近平會談鋪墊。但白宮預計「拜習會」不會為兩國關係帶來突破性變化。

智庫「戰略與國際研究中心」亞洲事務副主任塞切尼(Nicholas Szechenyi)認為， 儘管APEC今年主題強調包容性、互聯性等，但美國要讓人相信這個主題卻很難，因為美國在印太地區經濟戰略的主要驅動力，不一定是經濟合作而是經濟競爭，美國本身的戰略非常注重與中國的經濟競爭。