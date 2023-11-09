民主黨地方選舉告捷 分析：不代表選民滿意拜登

民主黨在這次地方選舉大有斬獲，但專家認為，這還不一定能反應在2024的總統大選上。（美聯社）

多州7日普選民主黨 接連告捷，讓民調 低迷的拜登 總統終於可以鬆口氣；不過，紐約時報分析，某些選舉策略專家認為，地方普選結果顯示民主黨表現不錯，不見得表示選民滿意拜登。

最新民調顯示拜登在六個決戰州的其中五州支持度落後前總統川普，拜登團隊難免士氣低落，多州普選7日晚間開票陸續傳出佳音，對白宮來說有如一劑強心針，幕僚在8日早晨總算揚眉吐氣，重申民調其實不重要，真正的選舉才要緊。

曾任民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)主席的前維吉尼亞州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)受訪時說，民主黨人要停止埋怨，停止猶豫，必須拿出行動。他說：「昨晚我們的船帆獲得一股勁風相助，一切都是可行的，很多人非常期待。且讓我們把氣勢延續到明年選舉。」

不過，某些選舉策略專家則說，多州普選結果顯示民主黨面臨的問題並不在整個政黨，而在拜登。專家說，民主黨在維吉尼亞、肯塔基、俄亥俄州選舉獲勝，無法改變拜登實力薄弱、施政滿意度創下歷史新低的事實。這次普選讓拜登形象與民主黨形象之間的落差更為明顯。

前總統柯林頓任內白宮政治主任索斯尼克(Douglas B. Sosnik)說，民主黨在2022年期中選舉及這次2023年普選的勝利，並不是拜登的功勞，而是儘管有拜登，民主黨仍然勝出。

非大選年選舉(Off-year election)不能做為未來選舉的預測指標，由於參與全州、地方選舉的選民人數跟總統大選相比只占一小部分，左右選舉結果的變數又多，因此投票結果很難延伸推論。但民主黨對於這次普選的表現仍有許多值得欣慰之處。

協助歐巴馬打贏總統選戰的政治幕僚普洛夫(David Plouffe)說，墮胎權是可以在各地有效催票的議題，這次普選結果可以看出民主黨只要推派實力堅強候選人就能勝利。