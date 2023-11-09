多州普選結果顯示選民力挺墮胎權 民主黨成贏家

最高法院將墮胎權的政策下放給各州決定，7日俄亥俄州的公投就顯得格外重要，也成了兩黨選戰議題的指標。（Getty Images)

2023年數項州級與地方選舉落幕，有線電視新聞網(CNN)認為最清晰的政治訊息便是墮胎 權受到民眾力挺，民主黨 是贏家，維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)的總統之路受阻；肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)連任成功讓民主黨有所領悟如何在深紅州取勝；前總統川普推人選挑戰貝希爾但落敗，難逃數落。

不管如何貶抑2023年選舉結果，但它對民主黨都是好消息，更可供設想2024年選舉戰略的兩黨參考。

楊京以為自己所提的懷胎15周後禁止墮胎，能在墮胎這項美國政治最棘手議題找出「折中理智」的選項，結果如意算盤落空，不僅沒能在州議會搶下民主黨占多數的參議會，連共和黨 主宰的眾議會都丟了。謠傳如果楊京的盤算成功，他可能乘升龍之勢，在最後一刻角逐2024年共和黨總統候選人提名，現看來楊京的實力還是有限。

紐約時報指出，如果墮胎權不是投票議題，共和黨便可輕鬆贏得選舉；以密西西比州為例，墮胎權在這次密西西比州並不是公投議題，共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)爭取連任，面對的民主黨對手普里斯萊(Brandon Presley)也堅決反墮胎，投票結果瑞維斯連任成功。

華盛頓郵報報導，貝希爾能在川普2020年大贏25個百分點的肯塔基州連任，靠的是執政口碑佳，他是全美最受推崇州長之一，州內民眾不分黨派喜歡他專注於州政如道路修築、教師薪水，既能贏得足夠的共和黨支持，又不必對民主黨進步派堅持事項折中，還有比這樣更好的民主黨勝選模式嗎？

在川普背書下挑戰貝希爾的州檢查長卡麥隆(Daniel Cameron)堅持肯塔基州現行的嚴格禁止墮胎法，選戰時受到貝希爾猛烈批評，最後也敗北。共和黨內當然湧現指責罪魁禍首；前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)在投票站關閉後不久便指稱，肯塔基州選舉結果是川普再當魯蛇，由2018、2020、2021、2022一路敗北到2023年。

紐約時報的分析也指出，攻擊跨性別者權益的手段行不通；報導說，貝希爾對手、共和黨籍州檢察長卡麥隆與共和黨側翼耗費500多萬元強打批評男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ)權益的競選廣告，結果沒有獲得選民共鳴。