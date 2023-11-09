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從紅州到紫州…墮胎權催出選票 共和黨未找到議題立足點

編譯潘勛／綜合8日電
俄亥俄州7日的公投同意保障墮胎權寫入州憲，這也是最高法院推翻羅訴韋德案後，第七個支持墮胎權的州。圖為一名墮胎權支持者拿著標語。（Getty Images)
俄亥俄州7日的公投同意保障墮胎權寫入州憲，這也是最高法院推翻羅訴韋德案後，第七個支持墮胎權的州。圖為一名墮胎權支持者拿著標語。（Getty Images)

7日的選舉，由深紅的肯塔基州，到紫色的維吉尼亞及賓州，不管選的是州長、州參議員、高等法院法官還是州憲修法，民主黨可謂大勝；華爾街日報(WSJ)8日指出，這種選舉結果只點明一個方向，就是選民挺身而出，捍衛墮胎權。

俄亥俄與肯塔基兩州是共和黨據點，再加上政治紫色的維州、賓州，墮胎權捍衛者花了數百萬元，只為告訴選民：自去年最高法院推翻「羅訴韋德案」 (Roe vs. Wade)判決先例，不由聯邦憲法保障墮胎權以來，各州要制定墮胎政策，共和黨議員們是信不得的。

這些心血很管用，讓民主黨人相信，2024年他們可以再次駕馭墮胎權議題，而抵銷選民對經濟及拜登總統的希望幻滅；拜登在選連任，施政認可率很低。

共和黨策士馬丁(Tucker Martin)表示，墮胎權議題刺激民主黨選民出來投票，而且這個優勢不會失色。

挺墮胎權一方在市郊各郡表現特別好，而那些郡自2016到2020年大小選舉，都是決定選情勝負的關鍵力量，2024年也一樣。一些民主黨很快就指出，7日的選舉結果證明民主黨選情穩固，不必為拜登個人的不受愛戴而煩悶不已。

選舉結果另暗示，民主黨猛攻一些州對墮胎的嚴格限禁，把共和黨打成極端派，而共和黨及反墮胎團體並沒找到這個議題的立足點。7日的選舉足證不管保守派努力想讓自己看來就墮胎能妥協、推動更嚴峻限制，還是完全避而不談，只要這個議題依然是選舉焦點，保守派就會很吃力。

最高法院去年6月推翻羅訴韋德案判例以來，挺墮胎權團體在各州等級選舉斬獲一連串勝利，例如堪薩斯、肯塔基、密西根及威斯康辛。本議題也讓民主黨在去年期中選舉的亞利桑納、密西根州長選舉大交好運，在那兩州，墮胎是候選人差別的焦點，國會議員選舉也一樣。

俄亥俄州7日投票結果，讓保護墮胎權修正案得寫入州憲，很可能創造出新動力，讓人想把墮胎權在各州如亞利桑納、內華達、內布拉斯加及佛州，都列在2024年選票上，可以催出各地民主黨選民，在關鍵戰場州的總統選舉等各種選舉，都投下選票。兩黨都由7日選舉結果尋找端倪，了解墮胎權會如何影響2024年總統選舉。

墮胎 民主黨 共和黨

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