受俄州修憲鼓舞 至少12州拚墮胎權登2024選票

俄州7日全民公投支持將墮胎權列入州憲法。(美聯社)

俄亥俄州 7日針對「墮胎 權修正案」、「大麻合法化」舉行全民公投，投票 結果顯示，該州超過五成選民贊同上述兩大議題。其中備受矚目的墮胎權入州憲法通過後，意味著為了挽救孕婦生命或健康， 俄州醫師可以在妊娠24周後實施墮胎，這項具有里程碑意義的投票，使俄州成為最高法院去年6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v Wade)後，全國第七個由選民決定保護墮胎權的州。

最高法院將墮胎權的政策決定下放到各州。目前至少有12個州支持或反對墮胎權正在想方設法，看看自己如何能在2024年選票上取得支持。

俄州7日公投的結果，贊成墮胎權修正案的選民票數達56.6%，反對票數為43.4%，該修正案除了除了允許醫師可以決定是否終止24周及以上的妊娠外，也明確規定，可以在俄州獲得避孕藥物、流產護理、生育治療與繼續妊娠的權利。

這項公投結果將成為2024年大選的風向球，屆時民主黨希望這一問題能激勵選民，並幫助拜登總統保住白宮。 亞利桑納州、密蘇里州和其他地方的選民，預計明年也將就類似的保護措施進行全民公投。

在俄州之前，加州、堪薩斯州、肯塔基州、密西根州、蒙大拿州和佛蒙特州，陸續透過全州倡議肯定了墮胎權，或否決了對破壞墮胎權的企圖。

美聯社8日報導，聯邦最高法院去年6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例以來，七個州對本議題舉行投票，支持墮胎方全部獲勝。

亞利桑納州支持墮胎權人士想修改州憲以保護墮胎管道，支持者要在明年7月3日前取得近38萬4000個簽名，才能讓這個議題發上選票。科羅拉多州正反兩方正在鬥法，兩造要在明年8月5日前取得12萬4000個簽名，而任何結果都要有至少55%選票支持才能通過。

佛州目前實施妊娠15周禁墮胎法律。支持墮胎權人士爭取修改州憲來保護此一權利，明年2月1日前要取得近90萬個簽名，才能登上選票，60%選票支持才能通過。愛阿華州參眾兩議會都由共和黨掌控，也已批准修法言明愛州不准墮胎，但要在2023到2024年這一任期通過最後批准。

馬里蘭州議會已決定，讓修正案登上選票，其中便有生殖自由為「基本權利」這個待決選項；馬里蘭州目前除非胎兒已有生存力，不然墮胎合法。密蘇里州支持墮胎人士推動修憲投票，禁止州政府侵犯此一權力；溫和派共和黨想修憲，不那麼嚴限墮胎但也不容隨心所欲；必須在明年5月5日前取得17萬1000個簽名才能刊上選票。

內布拉斯加州支持者已向州務卿提出選票上的問題措詞；至少7%全州登記選民要在明年7月5日前請願，才能讓問題登上選票。內華達州支持者正在考慮是否修改州憲，讓妊娠24周內得以墮胎由州憲保護。

賓州及南達科他州都有意在2024年選票上，以修改州憲方式，解決墮胎權限禁問題；紐約州已決定2024年選票詢及此問題；華盛頓州州長要求州議會以選票保護墮胎權，但華州本就合法墮胎，州議會遲未有行動。