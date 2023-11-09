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共和黨第3場辯論邁阿密登場 川普夏列市造勢別苗頭

記者顏伶如／綜合報導
共和黨總統參選人8日晚在邁阿密舉行第三場初選辯論。圖從左至右為：克利斯蒂、海理、德桑提斯、拉馬斯瓦米、史考特。(Getty Images)
共和黨總統參選人8日晚在邁阿密舉行第三場初選辯論。圖從左至右為：克利斯蒂、海理、德桑提斯、拉馬斯瓦米、史考特。(Getty Images)

共和黨2024年總統初選第3場辯論8日晚在邁阿密登場，不參加辯論的前總統川普則在距離半小時車程之外、古巴裔人口居多的夏列市(Hialeah)舉辦造勢活動；美聯社分析，共和黨的活動地點安排用意在於測試與西語裔選民之間的互動關係，川普則積極爭取古巴裔選民支持。

參加第三場辯論的參選人包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)，外交政策與當今國際危機則是討論焦點，包括以色列與哈瑪斯組織(Hamas)戰爭、俄烏戰爭以及美中之間是否可能爆發衝突等。

拉馬斯瓦米抨擊海理的外交政策立場過於鷹派，海理則回批俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平一想到美國可能被類似拉馬斯瓦米的人領導，「就忍不住流口水」。

共和黨內部對烏克蘭看法分歧，在辯論會上清楚呈現。海理主張應為烏克蘭提供足以戰勝的武器與彈藥。德桑提斯則對美國提供的金援提出質疑，並說俄烏戰爭應該結束，美國應把重心放在處理鞏固邊境安全才是。

辯論會開始後大約20分鐘，川普在阿肯色州州長、前任白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)介紹下現身造勢大會。她說，川普把愛國主義帶回美國，「是所有人最喜愛的總統」。

共和黨總統參選人8日晚在邁阿密舉行第三場初選辯論。圖從左至右為：克利斯蒂、海理、...
共和黨總統參選人8日晚在邁阿密舉行第三場初選辯論。圖從左至右為：克利斯蒂、海理、德桑提斯、拉馬斯瓦米、史考特。(美聯社)

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