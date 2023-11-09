加深「拜登家族販賣影響力」印象?眾院傳喚拜登弟弟、兒子

共和黨主導的眾院監督委員會8日發出傳票，傳喚拜登總統的弟弟詹姆士‧拜登和兒子杭特‧拜登(圖)，試圖調查拜登家族的腐敗問題。(路透)

共和黨 主導的眾院監督委員會(House Oversight Committee)8日發出傳票，傳喚拜登總統的弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)和兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)，藉由調查總統家人，加深民眾對「拜登家族販賣影響力」的印象，以達到最終彈劾 拜登本人的目的。

美聯社報導，民主黨極力反對共和黨的「彈劾調查」，認為共和黨議員此舉將國會的監督權「使用到極致」。

共和黨努力經年，找不到足以將拜登入罪的證據；不過，共和黨議員說，他們找到的證據至少可以證明拜登家族在經營事業時，特別在海外，有「販賣影響力」的嫌疑。

委員會主席柯默(James Comer，肯塔基州)說，發傳票的用意是要「拜登家族成員及其生意夥伴」到國會向全民交代自己所作所為，列為「有證據力的紀錄」。

傳票要拜登的弟弟和兒子及其前生意夥伴沃克(Rob Walker)12月中之前，到監督委員會接受詰問，留下證詞，並要求總統弟媳莎拉‧拜登和長媳(已逝長子波的遺孀)哈莉‧拜登自願到場，核實回答提問的發言。

拜登弟弟和兒子都未立即回覆媒體的有關詢問。

美聯社說，共和黨議員這場政治表演，攸關是否對拜登提出彈劾指控。

白宮和拜登的私人律師都說，共和黨調查拜登家人是耍「政治把戲」，目的是傷害總統本人，也是明裡暗裡想幫助前總統川普奪回白宮寶座的手段。

杭特‧拜登的律師洛威爾(Abbe Lowell)說，共和黨想調查的都是「老掉牙的、虛假、無根據或者早就被揭穿為無中生有」的事。

洛威爾說，柯默等人想要證明有關拜登家族的種種陰謀論，拿不出絲毫證據，卻還想再演一齣政治把戲來遮掩自己的無能；他說，「沒關係，杭特也樂得有此機會在公共場合，在適當時間，跟委員會諸公討論這些事」。

洛威爾已致函國會眾院議長強生，呼籲議長收斂「出於黨爭的政治遊戲」。強生樂見黨團同僚調查拜登家族，並暗示，是否彈劾拜登，很快就會有結果。