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德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗

編譯周芳苑／綜合8日電
去年曾發生大規模槍擊案的德州烏瓦德鎮7日選鎮長，遇害女童的母親馬塔-盧比歐(前右)參選落敗，由前鎮長史密斯(前中)當選。他們都表示將向前看。(美聯社)
去年曾發生大規模槍擊案的德州烏瓦德鎮7日選鎮長，遇害女童的母親馬塔-盧比歐(前右)參選落敗，由前鎮長史密斯(前中)當選。他們都表示將向前看。(美聯社)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)去年發生大規模槍擊事件，造成21人死亡，一名遇害女童的母親馬塔-盧比歐(Kimberly Mata-Rubio)參選鎮長落敗，她擔心這個市鎮歷經傷痛後不會有任何改變。

烏瓦德鎮7日選舉結果是2008至2021年間擔任鎮長的史密斯(Cody Smith)鳳還巢，贏得65% 選票。槍擊事件後，該鎮似被分裂，這場選舉被視為對這座分裂城市所作的公投。

羅布小學襲擊事件造成19名4年級學生和兩名教師死亡；當時教室裡的孩子撥打911求助，執法部門一個多小時後才介入，逮捕兇手時，竟看到教室白板上有用受害者血液寫的「LOL」(高聲大笑)。

新鎮長史密斯承諾盡己之力幫助社區復元，並希望與競選對手馬塔-盧比歐合作。

34歲瑪塔-盧比歐是報社記者，她在女兒萊克西(Lexi)遇害時撫養五個子女；事發後，她大力支持限槍，在議會作證、在華府遊行、撰文描寫家人的痛苦，去年在眾院監督委員會(U.S. House Oversight Committee)作證支持對狙擊步槍實施限制時，情緒感染全國。

槍擊事件後，烏瓦德鎮一分為二，有些人想停止談論槍擊事件並向前行，另一些人想將事件放在心上，尤其是受害者家屬。相關人士呼籲，提高透明度、抨擊執法部門。

針對選舉結果，三年前從德州另一城鎮搬到烏瓦德的麥克納馬拉(Frances McNamara)希望看到大家往前行，不該只專注這一事件。

一些選民支持史密斯，認為他是最強大的、有經驗的候選人。

82歲馬塔(Bruno Mata)曾任羅布小學校長，槍擊事件對他來說是最重要的議題，她希望地方官員倡導禁止狙擊步槍，但投票給史密斯。

馬塔-盧比歐說她也想繼續前進，目前首要任務是改善公共安全，確保不再發生類似執法部門不作為的情況。

史密斯未透露將如何面對人們不斷爭取透明度；前鎮長麥克勞林曾控告地方檢察官米切爾(Christina Mitchell)，當時她對公眾、受害者和政府機構遮蔽訊息。

馬塔-盧比奧表示，最關心的是獲取資訊，家人正等待德州公共安全廳調查。

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