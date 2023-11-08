台民間兵推2027結果 能源供應最脆弱、醫療量能難承受

「2023TTX區域安全兵推」初步報告日前完成，指台灣因應戰爭威脅重點是強化社會的堅韌性。圖為今年台灣的新制教召人員全副武裝行軍。（本報資料照片）

台灣政治大學台灣安全研究中心主辦的「2023TTX區域安全兵推」初步報告日前完成，指台灣因應戰爭威脅重點是強化社會的堅韌性，不宜輕信「矽盾」而認為可以「挾半導體令諸國」；更嚴重、脆弱的是能源供應，戰備儲量燃煤至多42天、天然氣 至多14天，電網關鍵樞紐集中三大超高壓變電所，一旦被毀就可能癱瘓。

台軍傷亡 最多可達10萬

此外，戰爭一旦爆發，估計軍人傷亡約為1萬至10萬人，平民傷亡5000至1萬人。但目前全台醫療人力物力根本難以承受。兵推主持人、國防部 前副部長陳永康舉例，八年前八仙樂園大規模塵爆意外，一度將北部所有加護病房用完，如果重傷者是此十倍，病床與醫護人力如何因應？

「2023TTX區域安全兵推」今年7月在台北舉行，邀請135位中外專家模擬台海可能發生衝突；這項民間版兵推規模之大，遠超過以往非官方兵推，討論範圍之廣，也高於國安會或國防部兵推。參與兵推專家中的40位外籍人士，部分來自各國駐台單位，台積電、長榮等企業也受邀派員。

高雄永安天然氣接收站，儲存槽深入地下達40公尺，在戰時幾乎不可避免被摧毀。（本報資料照片）

解放軍 出手 軍事僅三成

陳永康指出，這場兵推雖以2027年解放軍對台動武為想定，但軍事行動只占其中三成，真正重點是封鎖前後各國撤僑、能源電網維持、經濟供應鏈、戰傷救治、網路與海纜維持等，推演使用的參數是非機密的公開資訊；外傳台國防部與海巡署派觀察員，但其實是目前任職學術單位為主的軍中故舊，穿便服以個人身分旁觀。

強化韌性 不可輕信矽盾

兵推報告指出，台灣半導體產業雖占全球八成產能，但若以為一座「神山」就可支撐，可能成為堅韌性的盲段。更嚴重問題是能源，當前電力四成二靠燃煤、戰備儲量40至42天，天然氣三成九、儲量11至14天，核能8%，一旦遭遇封鎖，立即凸顯脆弱性。供電系統同樣脆弱，電網關鍵樞紐集中於三大超高壓變電所，一旦被毀就可能癱瘓。