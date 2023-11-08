我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

台前副防長：台灣西面近乎沒有可登陸「紅色海灘」

記者程嘉文／台北報導
台灣北部原列管「紅色海灘」地形大幅改變，不適合兩棲登陸後部隊展開。（記者洪哲政／攝影）
台灣北部原列管「紅色海灘」地形大幅改變，不適合兩棲登陸後部隊展開。（記者洪哲政／攝影）

「2023TTX區域安全兵推」兵推背後主要發起人、台灣前國防部副部長陳永康告訴天下雜誌，「我們這一年都陷入了D-day的思維。」一年多來，台海被國際媒體稱作「世界上最危險的地方」，跟著美中的政治碰撞，被警示將在2025年或2027年引爆。但陳永康強調，「美方在談論台海衝突、甚至預估解放軍登陸人次，使用資訊有些已過時。」

例如，因為氣候變遷加上城市化發展，台灣西部沙灘已嚴重退縮，再加上消坡塊、風力發電機組等人工設施，台灣西面已近乎沒有適合敵軍發動兩棲正規登陸的「紅色海灘」，但美國重要智庫的兵推結果，仍出現破10萬人次解放軍會登陸台灣本島。

一位參與的美國智庫學者承認，「我們聽完包括陳永康在內的台灣專家簡報後，了解資訊有落差。」

相關專家指出，台灣各地海岸由於水文環境轉變，沙灘嚴重退縮，加上岸際大量消波塊、水產養殖、風力發電機組等人工設施，使台灣西部適合發動兩棲登陸的「紅色海灘」數量與兵力容納量都大幅減少。

國家政策基金會副研究員揭仲認為，台灣各地海岸適合大規模登陸地點愈來愈少；敵軍若以突襲方式意圖奪取港口，台方也可運用封堵航道、破壞碼頭等方式反制。但從近年解放軍相關學術著作可發現，對方已發現並正視此問題，設法尋找破解之道，台方不可掉以輕心。

解放軍 氣候變遷 國防部

上一則

製造恐慌…解放軍恐先占台灣外島 對本島精準襲擊

下一則

力挺德桑提斯 愛阿華州長：川普無法打敗拜登

延伸閱讀

新聞分析／解放軍攻台不似想像容易 一大原因竟是消波塊？

新聞分析／解放軍攻台不似想像容易 一大原因竟是消波塊？
中國防部：加拿大艦載直升機逼近西沙領空做挑釁動作

中國防部：加拿大艦載直升機逼近西沙領空做挑釁動作
解放軍「哈瑪斯模式」攻台？台國防部：掌握各種行動方案

解放軍「哈瑪斯模式」攻台？台國防部：掌握各種行動方案
中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選