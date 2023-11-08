台前副防長：台灣西面近乎沒有可登陸「紅色海灘」

台灣北部原列管「紅色海灘」地形大幅改變，不適合兩棲登陸後部隊展開。（記者洪哲政／攝影）

「2023TTX區域安全兵推」兵推背後主要發起人、台灣前國防部 副部長陳永康告訴天下雜誌，「我們這一年都陷入了D-day的思維。」一年多來，台海被國際媒體稱作「世界上最危險的地方」，跟著美中的政治碰撞，被警示將在2025年或2027年引爆。但陳永康強調，「美方在談論台海衝突、甚至預估解放軍 登陸人次，使用資訊有些已過時。」

例如，因為氣候變遷 加上城市化發展，台灣西部沙灘已嚴重退縮，再加上消坡塊、風力發電機組等人工設施，台灣西面已近乎沒有適合敵軍發動兩棲正規登陸的「紅色海灘」，但美國重要智庫的兵推結果，仍出現破10萬人次解放軍會登陸台灣本島。

一位參與的美國智庫學者承認，「我們聽完包括陳永康在內的台灣專家簡報後，了解資訊有落差。」

相關專家指出，台灣各地海岸由於水文環境轉變，沙灘嚴重退縮，加上岸際大量消波塊、水產養殖、風力發電機組等人工設施，使台灣西部適合發動兩棲登陸的「紅色海灘」數量與兵力容納量都大幅減少。

國家政策基金會副研究員揭仲認為，台灣各地海岸適合大規模登陸地點愈來愈少；敵軍若以突襲方式意圖奪取港口，台方也可運用封堵航道、破壞碼頭等方式反制。但從近年解放軍相關學術著作可發現，對方已發現並正視此問題，設法尋找破解之道，台方不可掉以輕心。