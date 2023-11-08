製造恐慌…解放軍恐先占台灣外島 對本島精準襲擊

亮島位置孤懸，守軍不多，又沒有平民，在「2023TTX兵推」中，解放軍在全面攻台前先將其奪取，以發揮威嚇的效果。（本報資料照片）

台海爆發戰爭的用兵方式雖非「2023TTX區域安全兵推」重點，但仍進行敵方角度的「反想定」。與近年漢光演習相同，設定解放軍 先猛攻台方交通、通訊、能源等重要設施，再以台灣北部為登陸攻擊重點。然而，在D日(D-day)之前會先運用多種手段，強度介於全面戰爭與灰色行動之間，尤其指向近年軍事價值已較低的台灣外島，目的是政治效應，造成台灣社會紛亂。

在反想定中，解放軍東、南戰區合組「保台戰役指揮部」，準備作業從D-200日開始。D-90日起進行繞台並運用武裝漁船製造漁事糾紛；D-75日起，空中近迫襲擾，製造社會動亂，同時搭配政治退讓，讓台灣混淆北京 目的，鬆懈警戒。

根據兵推想定，2月16日封鎖東海600海里範圍，2月24日占領守軍薄弱的亮島；3月6日以避難名義派大量漁民登陸東沙島；3月18日封鎖金門、馬祖、烏坵宣告為「共管地區」。

D-3至D-1日對台灣實施精準襲擊。主要針對供電系統、油彈庫、機場港口、信息網路、指管系統、飛彈基地、指揮中樞發動飽和攻擊與特攻破壞，製造災民潮、阻斷外軍支援。登陸作戰須調動兵力60萬，主力指向台灣本島北部，迫使台灣投降，若局勢不利就迅速脫離原戰場，轉進攻占澎湖群島，建立攻勢基地，鞏固再戰。

然而，台灣各地海岸沙灘嚴重退縮，加上岸際大量消波塊、水產養殖、風力發電機組等人工設施，使西部適合發動兩棲登陸的「紅色海灘」數量與兵力容納量都大幅減少。