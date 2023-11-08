兩岸續列匯率操縱國觀察名單 美籲中透明化

財政部公布匯率政策報告，台灣與中國仍然都列在匯率操控國的觀察名單中，財政部指中國的外匯干預機制不透明，須密切關注。（美聯社）

財政部 7日公布每半年一次的「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣與中國均續列匯率 操縱國觀察名單；財政部指中方外匯干預機制不透明，呼籲北京提高透明度。

此外，報告提到，全球經濟近期表現固然展現較佳韌性，但仍面臨俄烏戰爭帶來的不確定性、中東局勢的地緣政治壓力、通膨高漲與中國房市壓力等問題。

最新報告並未將任何美國貿易夥伴指定為匯率操縱國，但中國、德國、馬來西亞、新加坡 、台灣及越南仍名列觀察名單，瑞士與南韓脫離觀察名單之列。

財政部指出，檢視匯率操縱的三項標準為，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；經常帳順差占GDP比率逾3%；以及，淨買匯金額對GDP比率逾2%。

中國外匯干預機制不透明 美需監控

財政部公布匯率政策報告，台灣與中國仍然都列在匯率操控國的觀察名單中。（路透）

台灣、德國、馬來西亞、新加坡和越南超過三項標準的其中兩項，因此續列觀察名單；但中國是因為沒有公布外匯干預措施，匯率制度缺乏透明，因此美國需要密切監控。

報告指出，台灣的對美商品與服務貿易順差，和經常帳貿易順差對GDP比率，在截至今年6月的一年內都有縮減，不過仍超過美國標準，分別為480億美元及11.8%。

財政部報告指出，台灣的中央銀行透過暫停升息的手段，讓台灣的利率相較其他經濟體來得更穩定；但外匯干預應該受到限制，讓貨幣走勢與經濟基本面保持一致。

美建議台灣找尋多元化能源 擴大儲量

財政部建議，台灣當局採取較為謹慎的政策組合，避免自身經濟受到外部衝突，台灣也必須解決結構性問題，來降低外部因素失衡問題；美國財政部建議台灣找尋多元化的能源進口來源，擴大能源貯存量，發展再生能源方案與技術，來達到台灣2050年淨零碳排的目標，提高台灣因應外部價格衝擊的韌性。