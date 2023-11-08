習近平APEC期間 傳將邀宴美企CEO

中國國家主席習近平下周赴舊金山參加亞太經合組織(APEC)峰會時，將廣邀美國各大企業執行長(CEO)餐敘。圖為習近平(右)今年6月16日在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲(左)。(美聯社)

彭博新聞引述匿名人士消息報導，中國國家主席習近平 下周赴舊金山出席亞太經合組織(APEC )峰會時，將廣邀美國各大企業執行長(CEO)餐敘，預估將有數百人參加。

報導指出，今年以來，美中雙方致力恢復兩國穩定關係，包括聯邦財政部長葉倫(Janet Yellen)、國務卿布林肯(Antony Blinken)陸續訪中，並和中國外長王毅舉行兩國外長會議，以便為拜登 總統和習近平主席在舊金山的會面，奠定良好基礎。

同時習近平也希望藉著出席APEC峰會之際，安撫外國投資人。根據最近的調查，由於地緣政治局勢緊張、經濟成長趨緩以及員工被拘留等一系列棘手問題，西方投資人對於在中國拓展業務，日趨謹小慎微。

因此今年以來，中國官員陸續接待美國知名企業CEO，包括摩根大通(JP Morgan Chase)的戴蒙(Jamie Dimon)、特斯拉(Tesla)的馬斯克(Elon Musk)以及蘋果(Apple)的庫克(Tim Cook)。

同時APEC的CEO峰會也訂於14日登場，獲邀演講者包括：埃克森美孚(Exxon Mobil)執行長伍茲(Darren Woods)、輝瑞(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)和微軟(Microsoft)執行長納德拉(Satya Nadella)。

另一方面，中國尚未宣布習近平出席APEC峰會的行程，但白宮已對外宣稱美中領導人將會面；上個月王毅也強調，美中兩國不能依賴「自動駕駛」(autopilot)來落實雙邊會晤。

拜登和習近平上一次會面是去年在峇里島G20峰會上，不過自從疑似來自中國的間諜氣球闖入美國領空事件後，兩國改善關係進程嚴重受阻。

不過時至今日，美中領導人都有理由淡化雙邊矛盾，拜登總統正為2024大選積極爭取連任，中方則希望吸引更多外資，以提振低迷的經濟。

同時美中兩國已針對氣候合作、核武軍控以及海事爭議等一系列議題進行談判，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)預計本月會見中國軍方高層官員，儘管自前國防部長李尚福被罷黜後，部長一職始終空缺。