美中4年來首次「核」談 籲北京提高透明度

國務院 7日表示，美國和中國官員6日在華府 針對核武管制與核不擴散問題，進行了「坦誠而深入」的對話，美方呼籲中國更加透明些，幫助避免「無限制的軍備競賽」。

這是2019年來兩國首度舉行核武會談，國務院聲明，這是「保持溝通管道暢通，負責任地管理雙方關係」大方針下的一步。

這一對話舉行的背景是：美國愈來愈擔心北京「快速」擴展核武，一度還指控中國拒絕與美國就核武管控進行「實質」對話。

在6日的對話中，美國除了強調中國核武透明度的重要性，也呼籲中國和美國多討論「務實措施」，以便多方面管理、降低戰略風險，包括核武和外太空的戰略風險。

國務院說，美國一再對中國強調，有必要提升穩定，避免陷入「無限制的軍備競賽」，管理好彼此之間的競爭，以免誤打誤撞演變為衝突。

雙方主談人為國務院負責核武管制的助理國務卿司徒雅特(Mallory Stewart)和中國外交部軍控司司長孫曉波。美國代表團成員包括國務院、國防部、能源部和國安會資深官員。

在6日「建設性」會談之前，中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯及國安顧問蘇利文上月在華府已深入交談過。兩國高階官員也另在其他場合會見。

王毅訪美後，兩國已進行三場諮商，分別討論海事問題、政策規畫及提升殘障人權有關事項。雙方也朝本月稍後拜登 和習近平在舊金山舉行高峰會努力。

卡內基國際和平基金會研究員趙彤(Tong Zhao)說，雙方似乎討論了很多問題，但就如一般所預料，並沒獲得突破，也沒有達成重大成果。

趙彤說，美國有高度興趣雙方可能達成協議，對未來核武擴增設定某一限制，但拜登政府也了解，中方對正式的限武協商，興趣缺缺。

他說，「華府希望先從較容易的小地方著手，討論提升透明度和建立互信機制的問題，這也許有助達成縮小軍備競賽、維持穩定的大目標」。