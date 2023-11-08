我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

美中4年來首次「核」談 籲北京提高透明度

記者張聲肇／綜合報導

國務院7日表示，美國和中國官員6日在華府針對核武管制與核不擴散問題，進行了「坦誠而深入」的對話，美方呼籲中國更加透明些，幫助避免「無限制的軍備競賽」。

這是2019年來兩國首度舉行核武會談，國務院聲明，這是「保持溝通管道暢通，負責任地管理雙方關係」大方針下的一步。

這一對話舉行的背景是：美國愈來愈擔心北京「快速」擴展核武，一度還指控中國拒絕與美國就核武管控進行「實質」對話。

在6日的對話中，美國除了強調中國核武透明度的重要性，也呼籲中國和美國多討論「務實措施」，以便多方面管理、降低戰略風險，包括核武和外太空的戰略風險。

國務院說，美國一再對中國強調，有必要提升穩定，避免陷入「無限制的軍備競賽」，管理好彼此之間的競爭，以免誤打誤撞演變為衝突。

雙方主談人為國務院負責核武管制的助理國務卿司徒雅特(Mallory Stewart)和中國外交部軍控司司長孫曉波。美國代表團成員包括國務院、國防部、能源部和國安會資深官員。

在6日「建設性」會談之前，中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯及國安顧問蘇利文上月在華府已深入交談過。兩國高階官員也另在其他場合會見。

王毅訪美後，兩國已進行三場諮商，分別討論海事問題、政策規畫及提升殘障人權有關事項。雙方也朝本月稍後拜登和習近平在舊金山舉行高峰會努力。

卡內基國際和平基金會研究員趙彤(Tong Zhao)說，雙方似乎討論了很多問題，但就如一般所預料，並沒獲得突破，也沒有達成重大成果。

趙彤說，美國有高度興趣雙方可能達成協議，對未來核武擴增設定某一限制，但拜登政府也了解，中方對正式的限武協商，興趣缺缺。

他說，「華府希望先從較容易的小地方著手，討論提升透明度和建立互信機制的問題，這也許有助達成縮小軍備競賽、維持穩定的大目標」。

國務院 華府 拜登

上一則

拜習會前 奧斯丁再籲美中防長對談

下一則

美明年飛歐洲航班增 機票有望再降價

延伸閱讀

拜登力勸內唐亞胡休戰3天 爭取釋放10至15名人質

拜登力勸內唐亞胡休戰3天 爭取釋放10至15名人質
最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」

最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選
大方援外卻搞不定學貸豁免…拜登遭年輕選民質疑

大方援外卻搞不定學貸豁免…拜登遭年輕選民質疑

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

2023-11-03 11:44
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選