拜習會前 奧斯丁再籲美中防長對談

國防部長奧斯丁(右一)曾於今年6月2日在香格里拉防務和安全論壇上與中國國防部長李尚福(左一)短暫寒暄，但李尚福上個月被罷黜。(美聯社)

隨著美、中整體關係改善，國務部長奧斯丁 (Lloyd Austin)要求能在即將舉辦的「東協國防部 長擴大會議」(Asean Defense Ministers Meeting-Plus)上，能與中國國防部長坐下來會談。

時代(Time)雜誌7日報導，國防部高級官員6日透露，雖然中國尚未任命新的國防部長，但奧斯丁的辦公室已要求能與中國防長在印尼首都雅加達舉行的東協加防長會議上，坐下來談。中國前國防部長李尚福10月遭罷免，北京 當局尚未宣布繼任人選。

自2022年8月前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣以來，美、中軍事接觸管道幾乎斬斷，美方一直設法想恢復，奧斯丁的要求也屬其中努力之一。奧斯丁今年稍早曾要求會見李尚福，但遭中國拒絕；中方宣稱，美國必先解除2018年因中國售俄武器而對李尚福施加的財務制裁。

白宮表示，拜登總統將在舊金山舉行的亞太經合會高峰會，與中國國家主席習近平另舉行場邊峰會，此為兩國元首一年來首次見面。

今年6月以來，美國至少派四名內閣級官員前往北京，跡象顯示兩國關係有所改善，拜習計畫舉辦高峰會更是佐證。中國外長王毅10月下旬前往華府，會見拜登總統及其他高級官員。

其他正面跡象還有3日美中舉辦2019年9月以來首度的海上事務會談，南海及台灣主題在其他更廣的會議上也有談及。兩國也舉行了罕見的核武管制談判，外界愈來愈憂心北京打算擴大其核武軍火庫。

中方官員趁海上事務對談時再次抱怨「近距離偵監」行為，指美國及其盟友在華府指稱為國際空域及水面的巡航行為。美方形容這些對談「有實質、有建設、很坦誠」，並「重申必須恢復兩軍對談管道」。

美中最近互控對方在南海有不專業或挑釁舉動，讓人想起美國對中祭出貿易、高科技限制，還有指控中國間諜行為以來，兩國關係依然脆弱。兩國10月自行公布視頻，顯示海軍機、艦緊張的遭遇，生怕發生意外有惡化為更廣衝突之虞。