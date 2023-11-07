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川普紐約庭訊5看點 時而嘲諷時而誇大

編譯廖振堯／綜合6日電
川普多次被告，但他在法庭上及法庭外的作風幾而二致，這是他6日步出法庭，對媒體大發牢騷。(歐新社)
川普多次被告，但他在法庭上及法庭外的作風幾而二致，這是他6日步出法庭，對媒體大發牢騷。(歐新社)

前總統川普6日於紐約出庭民事欺詐案作證，席上不改其一貫作風，時而嘲諷、時而誇大，甚至還一度攻擊主審法官恩格隆(Arthur Engoron)和紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)，恩格隆也與川普口舌交鋒；有線電視新聞網(CNN)報導，川普作證讓當天庭訊至少出現五大看點。

法庭成競選布道會

川普作證時，又直指整起案件是政治迫害，控告他的檢察長詹樂霞應感到羞恥；主審法官恩格隆亦逃不過砲火，被川普罵「詐欺行為就在法庭，而不是在我身上…你做了件可怕的事情、相信這些政治操作，這很不幸。」

法官憤怒回應

恩格隆起初試圖阻止川普的言語攻擊，稱「這不是一場政治集會」，並告誡川普的律師凱斯(Chris Kise)「控制你的當事人」，否則會將川普從證人席上除名。凱斯要求恩格隆聽聽川普的說法但遭拒絕，恩格隆說：「我不是來這裡聽他要說什麼，而是要他回答問題，但多數時候他沒有回答。」

承認川普大廈估值變動

川普聲稱川普大廈三層公寓面積超過3萬平方呎，但其實僅略低於1.1萬平方呎。負責詰問的詹樂霞辦公室律師華勒斯(Kevin Wallace)問川普是否參與更動數字。川普回應「可能」，然後給了幾種解釋，包括承認可能存在錯誤，但也說他的聲明包含免責條款，且銀行有責任自行調查。

海湖莊園更值錢

川普抱怨恩格隆的要點之一是他的判決稱海湖莊園價值僅1800萬元。華勒斯反問川普認為海湖莊園目前是否價值15億元？川普回答應在10億到15億之間。

德銀貸款說溜嘴？

華勒斯詰問川普的最後一小時，重點放在川普集團從德意志銀行獲得的多筆貸款，詹樂霞指控他們透過虛假財務報表來欺騙該行放款。川普確認他簽署了每份文件，並確認它們都包含要求年度財務報表準確的條款；談到川普國際酒店大廈的貸款時，他說「早就還清了」。

華勒斯抓住這個答案，追問「你知道貸款上周才還清嗎？」川普回應「我上周還不知道，但最近我知道了。準時且按計畫還完。」無視這與先前聲明矛盾。

川普 貸款 紐約州

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