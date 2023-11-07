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川普歷年捲8場官司 「好鬥個性」政壇商場均如此

編譯俞仲慈／綜合報導
川普多次被告，但他在法庭上及法庭外的作風幾而二致，這是他6日步出法庭，對媒體大發牢騷。(美聯社)
川普多次被告，但他在法庭上及法庭外的作風幾而二致，這是他6日步出法庭，對媒體大發牢騷。(美聯社)

前總統川普因川普集團和管理高層捲入民事詐欺案，於6日出庭作證；美聯社報導，根據川普過往的出庭證詞，發現川普自1986年來，至少捲入八場訴訟，在出庭作證時，展現其自我、好鬥、自誇、攻擊且言詞含糊的風格，商場上的川普和政壇上的川普幾無二致。

1986年，川普在新澤西州賭場委員會(New Jersey's casino commission)作證，即指控修建高速公路高架橋計畫「是一場災難」，同年在針對美式足球聯盟(NFL)的反壟斷訴訟中，川普針對自己在一家飯店監視NFL官員的指控，反駁「是一種錯誤解釋且令人噁心」，顯露其擅長的煽動性語言。

1988年，川普為收購東北航空(Northeast Shuttle Service)東北航線，刻意展現親和力，對著法官女助理露出燦爛笑容，並和法警握手寒暄，最後價值3億6500萬元的收購案順利過關。

1990年，一項和拳賽相關的官司，川普將自己在大西洋城(Atlantic City)一家賭場籌辦和拳王泰森(Mike Tyson)的比賽，誇大為「你能經歷過的最偉大拳賽之一」。

1999年，因為河船賭博計畫被兩名原告指控，川普又當庭裝無辜：「我對整起案件深表震驚，我根本不知道這些人是誰。」

2013年，芝加哥一位87歲寡婦賈桂琳·戈德堡(Jacqueline Goldberg)要求川普修改飯店和公寓的投資合約，並一狀告上法院，讓川普當庭氣到怒吼：「她控告我，簡直太不可思議！」

律師庫爾溫(Shelly Kulwin)代表戈德堡出庭和川普交手後，告訴記者：「他的舉止一開始很平穩，然後變得好辯、防禦、離題、接著長篇大論，就是他現在會做的事。」

川普誇大其詞的作風也出現在紐約州高等法院，一如2016年一次證詞，川普當眾炫耀自己的聲望：「我顯然有可信度，因為我是共和黨17位候選人之一，其中多數是聯邦參議員和州長都是德高望重，所以我並沒有說過任何糟糕的話。」

2021年10月一份證詞，川普指稱番茄之類的水果有危險性，因為可能會被抗議者拿來當成武器，川普義正嚴詞表示：「你會被水果砸中，這是非常暴力的東西。」

川普 新澤西州 NFL

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