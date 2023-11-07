限制川普參選 兩黨律師將引憲法第14修正案

批評川普人士引用憲法第14修正案，認為川普在國會暴亂案中的角色已涉及叛亂，不應列名2024年選票上。(美聯社)

代表兩黨提告、想讓前總統川普 在三個州失去候選資格的律師表示，明尼蘇達、科羅拉多或密西根州 的州高等法院，「極有可能」以憲法第14修正案為由，在今年底前判決，而且不利於川普，可能最後要由聯邦最高法院判決才能定奪。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「力挺人民言論自由」(Free Speech for People)組織在幾個州興訟，挑戰川普的候選人資格，其主席兼資深法律顧問克雷蒙(Ben Clements)表示，最理想的狀況是案件在任何選票印製之前，就出結果，而且由該組織獲勝。

科羅拉多及明尼蘇達兩州法院上周已聽審由選民團體提出的訴訟；控方援引一條經常被忽視的憲法條文，即憲法第14修正案第三節，阻擋川普的名字，出現在兩州的選票上頭。科州地院預計在11月就宣布初步判決。

批評川普人士引用憲法第14修正案，認為川普在國會暴亂案中的角色已涉及叛亂，不應列名2024年選票上。(美聯社)

密西根州法院本周將審理類似的排除川普案件，而川普的律師團隊反控密西根州官員，強力要求他們讓川普的名字出現在選票上。

憲法第14修正案第三節批准於南北戰爭之後，禁止前南方邦聯反叛分子再競選而出任公職。條文規定凡曾宣誓「效忠憲法而出任官員」、後來「遂行叛亂或叛變」或「援助或讓敵國好過」的人，不得再出任公職。

批川人士指責，川普因國會山莊暴亂案，顯然已觸犯憲法該節條文。

哈佛大學法學教授特里布(Laurence Tribe)表示，條文很明確，所以至少有個州法院會判定，第14修正案文如其義、義如其文，適用於這個顯而易見的案子。

川普曾批評這些控告他的案件是「荒謬的陰謀論」、「干涉選舉」。他的法律團隊在呈堂文件說，憲法第一修正案保障川普的言論自由，指控他從事叛亂的說法不成立。

川普律師蓋斯勒(Scott Gessler)上周在科羅拉多州法院表示，以第14修正案為由興訟，實為「反民主」，另抨擊說，案子看來是想讓千百萬科州州民、科州共和黨人及無黨派選民失去機會，無法投票 給他們想選出的候選人。