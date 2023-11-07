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共和黨初選第3場辯論 剩4人符資格

編譯潘勛／綜合6日電
共和黨黨內第一次初選辯論，有八人參加，一路提高門檻，目前只剩四人可參加第三次辯論。(Getty Images)
共和黨黨內第一次初選辯論，有八人參加，一路提高門檻，目前只剩四人可參加第三次辯論。(Getty Images)

共和黨總統參選人黨內初選第三場辯論會8日將在邁阿密舉行，因為選舉捐款及民調支持率門檻愈來愈高，目前只剩四人符合參與資格，聯邦參議員史考特(Tim Scott)能否在最後關頭達標，成為第五人，猶待觀察。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，雖然不排除民調最後一刻出現驚人變化，但看起來共和黨這場辯論會有資格參與者，最多只有五人；相比9月第二場辯論會的七人已經減少。其中聲勢領先最明顯的前總統川普打算再度跳過這場辯論會。

按共和黨全國代表大會(RNC)規定，參選人在兩次全國民調至少要取得4%的支持率，或者在一次全國民調及另兩項早期選舉州至少取得4%支持，才能達標。另一項標準是參選人至少要有7萬名個別捐款人，或者有20個不同州、屬地各有至少200名金主支持。最後一項標準是要簽署RNC的保證書，支持黨最後提名的人選，目前除了川普，剩下來的主要參選人都已那麼做。

除了資格尚未確定的史考特以及川普，三名夠資格參加第三場辯論會者為佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)以及科技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯、海理、拉馬斯瓦米及克利斯...
除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯、海理、拉馬斯瓦米及克利斯蒂(圖)。(美聯社)

前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)只在一次全國民調達標，在其他的全國民調只取得約3%的支持，但加計新罕布夏州及南卡羅來納州兩個早期選舉州的民調，他才似乎驚險地達到民調標準。此外，他的選舉陣營宣布，10月24日他已獲7萬人捐款。

除了這五人，北達科他州州長柏根(Doug Burgum)是唯一還有達標希望參與辯論會的人；他在10月下旬宣稱有7萬人捐款，另在新罕布夏州民調達標，如此意味他還要有兩項民調達標，才能取得資格。

除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯、海理(圖)、拉馬斯瓦米及...
除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯、海理(圖)、拉馬斯瓦米及克利斯蒂。(美聯社)

除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯(圖)、海理、拉馬斯瓦米及...
除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯(圖)、海理、拉馬斯瓦米及克利斯蒂。(美聯社)

除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯、海理、拉馬斯瓦米(圖)及...
除川普外，目前跨過共和黨第三場初選辯論門檻的有德桑提斯、海理、拉馬斯瓦米(圖)及克利斯蒂。(美聯社)

民調 共和黨 川普

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