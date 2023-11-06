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原型人型機器人有必要？被嫌動作笨拙不實用

編譯尤寶琪／綜合5日電
不久的未來使用人工智慧功能，是否要一定是人型機器人，正在熱議中。(路透)
不久的未來使用人工智慧功能，是否要一定是人型機器人，正在熱議中。(路透)

打造一個像人類且有用的機器人，是這幾十年來受流行科幻小說啟發的工程夢。儘管人工智慧熱潮，引發了新一波人型機器人製造投資浪潮，雖然目前多數原型人型機器人仍笨拙且不切實際，但這並沒有阻止手術創新公司，繼續堅持追求這個工程夢。

「我們的目的不是重頭開始然後說：『嘿，我們想要打造個像人類的機器人』，」Agility Robotics聯合創辦人暨機器人技術長赫斯特(Jonathan Hurst) 表示，「我們是在嘗試製造能夠在人類空間中運作的機器人。」

但我們真的需要人型機器人(humanoid)嗎？赫斯特刻意將其公司的倉庫機器人Digit形容為是以人為中心，而非是類人類，其差別在於該機器人所做之事，而非是它是圖要成為的東西。

不久的未來使用人工智慧功能，是否要一定是人型機器人，正在熱議中。圖為7日在瑞士日...
不久的未來使用人工智慧功能，是否要一定是人型機器人，正在熱議中。圖為7日在瑞士日內瓦「AI至善」論壇上的人型機器人。(路透)

目前，Digit的作用是拿起並移動箱子；亞馬遜在10月宣布，將開始在倉庫中試用Digit，Agility也在9月於俄勒岡州開設新工廠進行大規模生產。

Digit的頭部包含了相機、感應器和眼睛，其軀幹則是其引擎；它的外表有兩隻手和兩條腿，但其雙腿膝蓋倒轉，更類似鳥類，並更類似於貓和狗等趾行動物，用腳趾來行走，而非是像人類用用平足來行走。

但像Figure AI等機器人製造競爭對手，則是認為只有真正的人型機器人，才能更有效的在工作場所、家庭和以人類為主的社會中運作；Figure計畫從像是零售倉庫等相對較簡單的應用開始，以開發出一種可以「像iPhone世代更新」的商業機器人為目標，在出生率下降的世代中，接替人類在全球各地執行各種工作。

Figure AI執行長艾德考(Brett Adcock)指出：「從事這些工作的人力不足，所以市場很龐大。如果我們能讓人型機器人去做那些因人力短缺或不願意做的工作，我們就能賣出數百萬，甚至上億個機器人。」

不過，艾德考的公司目前尚未研發出可推向市場的原型；Figure AI成立才一年多，在籌集了數千萬元後，於近期發布了一段長38秒的影片，顯示人形機器人Figure，走過其位於加州桑尼維爾(Sunnyvale)的測試設施。

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