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馬斯克推出首款聊天機器人Grok 第1題先問「如何製作古柯鹼」

編譯俞仲慈／綜合5日電
馬斯克成立不久的AI公司xAI，5日宣布推出首款的人工智慧聊天機器人Grok，要與ChatGPT聊天機器人，一爭高下，搶占市場。(路透)
馬斯克成立不久的AI公司xAI，5日宣布推出首款的人工智慧聊天機器人Grok，要與ChatGPT聊天機器人，一爭高下，搶占市場。(路透)

全球首富馬斯克(Elon Musk)跟上人工智慧(AI)熱潮，今年6月才創立xAI公司，5日推出首款Grok人工智慧聊天機器人，號稱功能超越其他AI機器人。

xAI表示，Grok原型來自科幻電影「星際大奇航」(The Hitchhiker's Guide to the Galaxy)，具有「部分智慧」、「叛逆性格」，而且可以回答其他AI可能迴避的「辛辣問題」。

馬斯克成立不久的AI公司xAI，5日宣布推出首款的人工智慧聊天機器人Grok，要...
馬斯克成立不久的AI公司xAI，5日宣布推出首款的人工智慧聊天機器人Grok，要與ChatGPT聊天機器人，一爭高下，搶占市場。(取自X平台)

而且馬斯克在發布Grok之前，已率先在社群平台X示範Grok如何應付用戶提出有關古柯鹼配方的要求。

Grok回答：「哦，沒問題，請稍等一下，我會拿出古柯鹼自製配方，你知道，我會非常願意幫助你。」

另外xAI也強調Grok可以即時存取X平台上的資料，同時馬斯克也公布Grok和另一款人工智慧機器人回答問題的比較，強調Grok相較於其他AI模型，更具有明顯優勢。

xAI表示，針對中學數學和Python編碼的第一輪測試，Grok勝過「計算類別所有其他模型，包括ChatGPT-3.5和Inflection-1」；馬斯克也曾發文強調：「在部分重要領域，Grok目前表現最優。」

儘管如此，xAI在其聲明也坦言，Grok「仍可能產生虛構或矛盾訊息」。

馬斯克成立不久的AI公司xAI，5日宣布推出首款的人工智慧聊天機器人Grok，要...
馬斯克成立不久的AI公司xAI，5日宣布推出首款的人工智慧聊天機器人Grok，要與ChatGPT聊天機器人，一爭高下，搶占市場。(美聯社)

據了解，Grok原型已經過兩個月訓練，目前仍處於初期測試階段，僅供部分用戶試用，用戶可以註冊加入候補名單，以獲得試用Grok的機會。 

同時馬斯克還表示，Grok一旦測試完成，將提供X Premium+用戶訂閱，月費16元。

根據報導，Grok一詞來自於作家海萊恩(Robert A. Heinlein)1962年「雨果獎」(Hugo Award)得獎科幻小說「異鄉異客」(Stranger in a Strange Land)，「grok」是作者特別創造的火星語彙，沒有人類語言可以直譯。

馬斯克今年7月創辦xAI，從OpenAI、DeepMind等公司挖走不少人才，目前仍有多個職缺。馬斯克對於新成立的xAI信心滿滿，自認有能力和OpenAI、Inflection以及Anthropic等競爭對手一較高下。

AI 馬斯克 人工智慧

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