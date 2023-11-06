拜登AI行政命令 歐巴馬幕後操刀、會見國會領袖

圖為前總統歐巴馬6月在希臘出席會議。(美聯社)

拜登 總統團隊10月30日公布人工智慧(AI )行政命令時，對AI向來有興趣的前總統歐巴馬 曾幫忙制定，不僅與業界領袖集會，還與國會領袖見面，琢磨出管制AI的最好方法。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，歐巴馬與AI業界領袖多次集會，不僅向他們施壓，讓他們了解AI不僅造成國家安全顧慮，還造成歧視與偏見等其他問題。

歐巴馬助理透露，前總統還會見多位國會領袖，例如參院多數黨領袖舒默，來斟酌管制AI的最好方法。

於是拜登才能提出行政當局的AI政策，登峰造極於他簽署的行政命令，內容另責成商務部設立特別任務團隊。拜登行政命令的目標，在防範由人工智慧造成的威脅，確保壞分子無法使用這種科技來研發破壞力強大的武器，或者發動更加強大的網路攻擊。

2016年歐巴馬白宮便公布報告，指出AI可能形塑未來世界的方式，此後歐巴馬一直戮力於研究AI與政府共存之道。

白宮官員表示，拜登11月更早的內閣會議上要求全部會共事，對AI草擬出政策建議，而交商務部及國土安全部帶頭，發展出國家安全政策建議。鑒於AI政策之重要，拜登訓令自己謀士們窮盡一切所需時間，把AI政策整合起來。

白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)表示，拜登總統對AI所採動作，比世上其他各地政府，意義都來得深遠；他指揮行政團隊快速行動，動用一切手段；而白宮最好的手段之一，便是傾聽由公民社會到科技創新、科學界專家，甚至前總統的意見；歐巴馬的忠告，對拜登政府採強勢策略，以駕馭AI的益處，同時降低AI的風險，至關重要。

而歐巴馬先去找AI產業領袖，以及關心AI的權益及公民社會界領袖，再去找學界泰斗及學者們，向他們照會拜登政府的措施。

白宮官員表示，今年6月間拜登總統午餐時與歐巴馬談到AI這個主題，而且是「定期交談」；拜登在撰寫這則行政命令每逢轉折必定參與。