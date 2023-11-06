中國進博會開幕 李強：放寬外資進入

第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，中國總理李強(左)與澳洲總理艾班尼斯(右)在開幕式上握手。(Getty Images)

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，中國國家主席習近平 發賀信指出，世界經濟復甦動力不足，需要各國共謀發展，中國將堅定推動高水準開放。中國總理李強 發表演說，將進一步放寬市場，落實全面取消製造業領域外資准入限制等政策。與會的澳洲 總理艾班尼斯(Anthony Albanese)稱，中澳加強對話合作有利於各方，雙方要找到共同利益所在。

這屆進博會是疫後首次恢復實體辦展，中國商務部稱本屆有154個國家、地區和國際組織參加，企業展有來自128個國家或地區的3400多家企業參展。

習近平透過賀信表示，希望進博會加速提升建構新發展格局的窗口功能，充分發揮推動高水準開放的平台作用，讓中國的大市場成為世界共享的大市場。

第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕。圖為參觀者經過進博會螢幕看板。(歐新社)

李強演說指出，市場是當今世界的稀缺資源，中國擁有14億多的人口，其中有4億多人為中等收入群體，市場需求潛力強大；近五年來，中國的貨物進口成長激增，利用外資穩居全球前列，中方樂於分享中國市場的機遇，將積極擴大進口。

他強調，中國將進一步放寬市場準則，落實全面取消製造業領域外資准入限制等政策，保護外商投資權益，持續營造市場化、法制化、國際化的營商環境；堅決反對單邊主義、保護主義，維護多邊貿易體制的有效性。

艾班尼斯致詞表示，中澳關係近年來變得愈發重要，雙邊關係加強對話合作，將有利於所有人；國家間的貿易聯繫將促進國家關係發展，澳洲會繼續與中方進行富有建設性的合作。艾班尼斯此行訪中是七年來首度有澳洲總理訪問中國。