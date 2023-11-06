我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

逾33%美企 今年減緩中國投資

編譯中心／綜合5日電
圖為上海進博會的參觀者5日在美商英特爾公司的展位上觀看汽車。（歐新社）
圖為上海進博會的參觀者5日在美商英特爾公司的展位上觀看汽車。（歐新社）

全球經濟日益分裂，美中對立逐漸成形。

華爾街日報(WSJ)報導，國際貿易與投資流環繞美中兩大競爭核心，伴隨重大風險。

中國及開發中國家的貿易額去年首度超越歐美與日本的總合，隨著貿易、科技科技、國安等棘手問題加重緊張局勢，中西方國家分道揚鑣。

數十年來，美國等西方富國引領全球經濟前進，如今國際貿易與投資流向兩大競爭核心。

全球經濟日益分裂，華府強化投資限制和出口禁令對中施壓，中國則調整本國經濟組成，從西方轉向開發中國家。

歐美國家減少仰賴中國供應鏈之虞，歐美本地人的工作機會增加，卻可能拖累全球經濟成長。

中國的對外投資主要轉往印尼或中東，而非美國，蘋果公司(Apple)、惠普(HP)和荷蘭車廠斯泰蘭蒂斯(Stellantis)等大企業正將產線移出中國；美中貿易全國委員會(USCBC)代表設廠在中國的美國企業，該委員會數據顯示，超過33%的美國企業過去一年減少或暫停中國投資計畫，不僅高於前一年的22%，也創下歷史新高。

國際貨幣基金組織(IMF)10月指出，中國與西方國家分裂拖累今年全球經濟復甦，美中分別引領的經濟陣營若出現更嚴重的分歧，恐讓全球經濟產出損失數兆元，不僅阻礙企業收益，也讓科技和資本更難共享，進而抑制經濟成長。

前總統川普對約60%的中國進口商品加徵關稅後，拜登總統進一步採取行動阻止中國獲得先進晶片，限制美企對中投資項目。

中方數據顯示，截至6月的四個季度中，外國對中直接投資同比去年減少78%。

「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)分析指出，雖然中國銷美的半導體與資訊科技硬體等因美國加徵關稅而驟減，但玩具、遊戲和其他未受加稅影響的產品銷美數量激增。

「牛津經濟公司」首席經濟學者史雷特(Adam Slater)表示：「我們正處於方興未艾的時刻，當前的確存在一些脫鉤勢頭，往後還得靜觀其變。」

投資 關稅 拜登

上一則

中國消費低迷 西方名牌下調銷售預期

下一則

CIA局長訪中東 擴大情報共享 

延伸閱讀

美點名制裁49名香港官員 港保安局長：有如黑社會

美點名制裁49名香港官員 港保安局長：有如黑社會
控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火

控拜登挺「種族滅絕」 巴勒斯坦裔美國議員籲支持以巴停火
2.4萬中人遭攔截 美墨邊境中國偷渡客暴增 引「間諜混入」疑慮

2.4萬中人遭攔截 美墨邊境中國偷渡客暴增 引「間諜混入」疑慮
美國海軍學院護國寺鐘

美國海軍學院護國寺鐘

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光