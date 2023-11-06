逾33%美企 今年減緩中國投資

圖為上海進博會的參觀者5日在美商英特爾公司的展位上觀看汽車。（歐新社）

全球經濟日益分裂，美中對立逐漸成形。

華爾街日報(WSJ)報導，國際貿易與投資 流環繞美中兩大競爭核心，伴隨重大風險。

中國及開發中國家的貿易額去年首度超越歐美與日本的總合，隨著貿易、科技科技、國安等棘手問題加重緊張局勢，中西方國家分道揚鑣。

數十年來，美國等西方富國引領全球經濟前進，如今國際貿易與投資流向兩大競爭核心。

全球經濟日益分裂，華府強化投資限制和出口禁令對中施壓，中國則調整本國經濟組成，從西方轉向開發中國家。

歐美國家減少仰賴中國供應鏈之虞，歐美本地人的工作機會增加，卻可能拖累全球經濟成長。

中國的對外投資主要轉往印尼或中東，而非美國，蘋果公司(Apple)、惠普(HP)和荷蘭車廠斯泰蘭蒂斯(Stellantis)等大企業正將產線移出中國；美中貿易全國委員會(USCBC)代表設廠在中國的美國企業，該委員會數據顯示，超過33%的美國企業過去一年減少或暫停中國投資計畫，不僅高於前一年的22%，也創下歷史新高。

國際貨幣基金組織(IMF)10月指出，中國與西方國家分裂拖累今年全球經濟復甦，美中分別引領的經濟陣營若出現更嚴重的分歧，恐讓全球經濟產出損失數兆元，不僅阻礙企業收益，也讓科技和資本更難共享，進而抑制經濟成長。

前總統川普對約60%的中國進口商品加徵關稅 後，拜登 總統進一步採取行動阻止中國獲得先進晶片，限制美企對中投資項目。

中方數據顯示，截至6月的四個季度中，外國對中直接投資同比去年減少78%。

「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)分析指出，雖然中國銷美的半導體與資訊科技硬體等因美國加徵關稅而驟減，但玩具、遊戲和其他未受加稅影響的產品銷美數量激增。

「牛津經濟公司」首席經濟學者史雷特(Adam Slater)表示：「我們正處於方興未艾的時刻，當前的確存在一些脫鉤勢頭，往後還得靜觀其變。」