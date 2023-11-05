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拜登發布選戰備忘錄 重振2020主旋律 凸顯與川普差異

編譯潘勛／綜合4日電
尋求連任的拜登總統發表2024選戰備忘錄，重振2020年大選的主旋律，凸顯他與有望成為共和黨候選人的前總統川普的差異。(路透)
尋求連任的拜登總統發表2024選戰備忘錄，重振2020年大選的主旋律，凸顯他與有望成為共和黨候選人的前總統川普的差異。(路透)

距離2024年總統選舉剛好一年，拜登總統連任選戰陣營公布策略備忘錄指出，很多2020年用過的選戰主旋律今日依然適用，就是凸顯拜登與共和黨前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的差異，循此來為支持者充電打氣，組成聯盟而勝選。

美聯社報導，拜登競選經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)表示，團隊已跳過共和黨總統初選，直接眺望普選，「結果可能會接近」，但拜登2020年選舉的訊息依然受選民歡迎，是競選的重心。

美聯社表示，備忘錄令人驚訝地反映出拜登頻頻要求選民容許他「完成事功」，此外他打選戰只專注把選戰打造成對川普的公民複決。雖然川普在四項不同的案件被起訴，罪名多達91條，但MAGA運動依然勢頭強勁。

全國民調指出，如果選戰今日投票，拜登再戰川普，選舉結果會很接近。

備忘錄略而不談的一個問題，在選民擔憂拜登的80高齡。美聯社與NORC機構聯合民調發現，77%成年人，包括69%的民主黨人都認為拜登年事太高，不適合再做四年。

羅德里格茲強調拜登政府的訴求，即保衛國家的核心民主價值、墮胎權，以及各類旨在改善經濟的施政，以壯大中產階級；這一些訴求去年幫助民主黨扭轉歷史趨勢，控制了參院，且讓共和黨在眾院只有微弱多數。

備忘錄認為，明年的選舉，「給民眾的抉擇很清晰」，另預測選民會揚棄「MAGA極端主義」，認同拜登的立法成就，例如龐大的基礎建設法、大舉改善健保，推動綠色能源。

但民調結果顯示，拜登不見得能因那些政績而加分；認同拜登執政成績的成年民眾只有四成，三分之二不認同他的經濟施政。

美聯社與NORC機構9月民調指出，拜登提倡的政策，容聯邦醫療保險(Medicare)與大藥廠議價，獲得壓倒性歡迎，四分之三的國人支持這項政策改變。但拜登對處方箋藥價的處理手法只有半數國人支持。

6月民調指出，58%國人不贊成拜登處理墮胎政策的方法，認同者只有四成。

拜登陣營的短期重點在向選民推銷拜登的執政成績，尤其在經濟方面，提醒選民拜登2021年繼承的疫情經濟有多動盪，到目前改善有多大。

拜登 民調 川普

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