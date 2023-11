民主黨眾議員特萊布 轟拜登讓巴勒斯坦人滅絕「選民將會記住」

民主黨籍聯邦眾議員特萊布指控拜登總統支持對巴勒斯坦人「種族滅絕」,稱選民將在2024年總統大選時記住他的所作所為。(美聯社)

在以色列 與巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯(Hamas)交戰之際,身為眾院唯一巴勒斯坦裔的密西根州民主黨籍眾議員特萊布(Rashida Tlaib)持續公開指控拜登 總統支持以色列對巴勒斯坦人的「種族滅絕」,並聲稱選民將在2024年總統大選時,記住拜登的所作所為。

據紐約時報報導,特萊布在社群媒體平台X公布拜登聲明支持以色列的影片並發文寫道:「總統先生,多數美國人民在這一點,沒和你同在。」此言似乎是在對拜登施壓,要他支持以哈停火。

特萊布公布的影片剪輯以色列空襲加薩地區、醫療帳篷內受傷兒童、躺在廢墟中的遺體,以及全國各地呼籲停火的示威抗議,特萊布本人在影片接近尾聲時揚言:「2024年,我們會記住!」

影片最後切換成黑底白字,用大寫英文字母標示:「拜登支持對巴勒斯坦人民的種族滅絕,美國人民不會遺忘。」並警告拜登「支持現在就停火,否則2024年別指望我們」。

影片還把重點放在密西根州一場示威活動,與會者高喊:「從河流到大海」(from the river to the sea),由於這句口號過去廣被哈瑪斯採用,因此許多猶太人視之為消滅以色列的口號。

不過特萊布隨後表示:「從河流到大海」是「對自由、人權與和睦共處理想的呼喊,而非死亡、破壞或仇恨」,並指稱「我的工作和主張始終集中在所有人的正義和尊嚴,無論其信仰或種族。」

特萊布連日來的反以色列言論,在眾院引發爭議,喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)指責特萊布從事「反猶太主義活動」,並提出譴責特萊布的動議,不過眾院2日投票已加以否決。

另外有約20名極左派眾議員簽署一項決議,呼籲白宮推動以哈停火協議,並降低中東戰火升級。

同時參院民主黨第二號人物、伊利諾伊州參議員德賓(Richard J. Durbin)是第一位率先呼籲人質獲釋後停火的聯邦參議員。