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墮胎議題主導2024大選？這3州7日投票可見端倪

編譯潘勛／綜合4日電
墮胎議題是否會主導2024年總統大選，俄亥俄等三州7日的基層選舉投票結果可見端倪。圖為在俄州寬景高地鎮一處私宅前掛的萬聖節裝飾上，呼籲投票支持保護墮胎權。(美聯社)
墮胎議題是否會主導2024年總統大選，俄亥俄等三州7日的基層選舉投票結果可見端倪。圖為在俄州寬景高地鎮一處私宅前掛的萬聖節裝飾上，呼籲投票支持保護墮胎權。(美聯社)

紐約時報4日報導，最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例、取消聯邦對墮胎權的保護已有18個月，墮胎議題是否主導2024年大選，肯塔基、俄亥俄及維吉尼亞三州7日投票就可見端倪。

羅訴韋德案判決先例遭推翻，2022年翻攪全國政治，懸之已久的這項社會衝突轉化為選票的「攻城槌」，期中選舉時助民主黨取得重要勝利。目前，隨著共和黨主政的紅州已落實限制或禁止墮胎，這項議題再次或明或暗地登上全國選票。

在肯塔基州，民主黨正測驗墮胎在紅州能否讓自己取得政治好處；因羅訴韋德案的變化，肯塔基幾乎完全禁止墮胎，民主黨籍的州長貝希爾(Andy Beshear)藉此痛批共和黨對手是極端分子。

在社會保守的俄亥俄州，7日選票列有是非題，有可能讓墮胎權登上該州州憲；實在可以測出全國的政治中軸轉往墮胎權的幅度有多大。

維吉尼亞是唯一不禁止墮胎的南方州，共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)想在州立法會選舉上翻盤，故把民主黨人打成「極端」，說共和黨支持15周禁墮胎，站在「共識」立場。

這三州選舉的結果，可以讓人窺見墮胎議題會如何形塑明年的總統、國會選舉的政治形貌，還有兩黨對墮胎的處理手法有多大戰鬥力。

無論政治立場如何，政治學者都同意，墮胎議題仍為民主黨聯盟大大加分，尤其在一些共和黨還可望對墮胎進一步設限的州。在賓州，兩黨正為該州高等法院一席法官出缺而比拚，有個槍枝管制倡議團體打廣告支持民主黨候選人，提醒選民，墮胎權的未來令人憂慮，這個戰術讓人了解墮胎議題有多重大。

俄亥俄州長期擔任民主黨民調專家的安潔拉‧貴福勒(Angela Kuefler)致力於已提出的州憲修正案，她表示，墮胎權對民眾仍是十分強而有力的議題，可激勵民主黨人出來投票，另可斬獲立場搖擺選民的支持票。

目前較不清楚的是民主黨的論調，能打動保守派選區有多深，以及共和黨能否化解民主黨的一些攻擊。

墮胎 民主黨 共和黨

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