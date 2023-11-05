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海理、拉馬斯瓦米黨內交鋒 顯示印度裔政治力量抬頭

編譯盧炯燊／綜合4日電
同為印度裔的海理(右)與拉馬斯瓦米(左)在共和黨總統初選的交鋒，顯示印度裔美國人的政治力量不斷壯大。(美聯社)
同為印度裔的海理(右)與拉馬斯瓦米(左)在共和黨總統初選的交鋒，顯示印度裔美國人的政治力量不斷壯大。(美聯社)

爭取共和黨總統提名的前南卡羅來納州州長、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)與知名生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)正為即將舉行的第三場黨內辯論做準備。儘管兩人在競選民調上遠遠落後於前總統川普，但他們代表印度裔日益增長的政治影響力，並提醒人們印裔僑民內部存在微妙的觀點差異。

51歲的海理總體上與共和黨的傳統保持一致，特別是在外交政策方面，在俄烏戰爭呼籲繼續支持烏克蘭；至於38歲的拉馬斯瓦米並非共和黨建制派，甚至質疑繼續支持烏克蘭的必要性。不管怎樣，兩人與大多數的印裔社區格格不入。

丕優研究中心(Pew Research Center)最近的調查指出，印裔社區絕大多數支持民主黨，68%登記選民認為自己是民主黨人，認為自己是共和黨人只有29%。

卡內基國際和平基金會南亞計畫主任瓦什納夫(Milan Vaishnav)認為，共和黨的政策並不代表印裔的整體利益，新澤西州德魯大學政治學教授米什拉(Sangay Mishra)甚至說，海理與拉馬斯瓦米都代表不了印裔社區的主要觀點。

儘管共和黨還沒法贏得印裔支持，但從兩人能夠參與競逐總統提名看，已展示印裔日益增長的政治力量。

華盛頓「道德與公共政策中心」(Ethics and Public Policy Center)高級研究員奧爾森(Henry Olsen)認為，兩名印裔的參選，說明了是共和黨對有色人種的「真正開放」。

他說，不管有色候選人的前景如何，共和黨確實迫切需要與有色人種搞好關係，因為他們在選民中的比率將繼續上升。

目前有部分印裔仍然支持、資助甚至參與跟印度政治有關的活動，但對大多數印裔來說，美國本土問題更為重要。

美利堅大學(American University)駐校學者辛格 (Maina Chawla Singh) 說，印裔的政治立場將取決於美國背景下各個重要因素，因為這才最終影響他們的未來。

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