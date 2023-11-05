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川普、德桑提斯互嘲言詞粗暴 口水戰變人身攻擊

編譯廖振堯／綜合4日電
前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)的競爭，在共和黨總統初選第三場辯論前夕更加白熱化。圖為二人2020年4月28日在白宮。(美聯社)
前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)的競爭，在共和黨總統初選第三場辯論前夕更加白熱化。圖為二人2020年4月28日在白宮。(美聯社)

前總統川普4日在佛州舉辦的共和黨自由峰會(Freedom Summit)上又大肆炫耀自己的優勢，與佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)之間的火藥味愈來愈濃，互相攻擊的言論也更粗暴甚至到人身攻擊。

美聯社報導，川普在峰會中向人群喊道，「我們將連續第三次贏得佛州初選，明年11月我們將以壓倒性優勢贏得這州。」講到德桑提斯時，川普又提德桑提斯在2018年請求他的支持，「我支持他時他在24小時內如火箭一飛沖天……現在他就像一隻受傷的小鳥，從天空墜落」。

川普幾個月來一直指責德桑提斯與他競爭，認為他不忠誠，峰會上也再度抨擊他；川普競選團隊也嘲笑德桑提斯以及與選民的互動，最近還暗指德桑提斯鞋裡藏了增高墊。

德桑提斯回擊，如果川普有膽來參加初選辯論，他就直接在頭上套鞋子。他指的是下周將與其他幾位共和黨總統參選人一起在邁阿密參加第三次初選辯論，但川普這次仍不會參加，而是選在附近的海厄利亞(Hialeah)舉行自己的造勢活動。

德桑提斯的超級政治行動委員會隨後開始出售一套高爾夫球，上面刻著「德桑提斯有膽(has a pair)」嘲諷川普。德桑提斯也指出川普失態，並暗指川普精力不若以往。

德桑提斯以巨大優勢連任州長後，最初被外界看好將成為川普的頭號競爭對手，但正式宣布參選總統後反而苦苦掙扎，現在與前駐聯合國大使、前南卡州州長海理(Nikki Haley)同列第二名，但兩人支持率遠遠落後於川普。

川普已獲得大多數佛州共和黨國會議員的支持，4日競選團隊更宣布七名佛州議員加入支持行列，而這些議員是從德桑提斯那裡倒戈的。

共和黨策士康安特(Alex Conant)表示削弱德桑提斯在佛州的地位是川普團隊的明確目標。「德桑提斯一直主打他是一位出色的州長，但當佛州共和黨人選擇川普而不是他時，這確實削弱了德桑提斯的核心論點」。

川普 德桑提斯 佛州

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