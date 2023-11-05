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曾被搬上大螢幕…阿波羅13救援功臣 馬丁利87歲辭世

編譯彭尚興／綜合4日電
馬丁利1966年入選NASA阿波羅計畫，擔任太空人。(美聯社)
馬丁利1966年入選NASA阿波羅計畫，擔任太空人。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)2日發布聲明指出，在1970年營救阿波羅13號(Apollo 13)任務三名太空人的過程中，發揮重大貢獻的太空人馬丁利(Ken Mattingly)於上月底逝世，享年87歲。

紐約時報報導，馬丁利是在維州阿靈頓家中過世。NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，「我們在10月31日那天失去了一位國家英雄。」

在1970年營救阿波羅13號任務三名太空人的過程中，發揮重大貢獻的太空人馬丁利(...
在1970年營救阿波羅13號任務三名太空人的過程中，發揮重大貢獻的太空人馬丁利(中)於上月底逝世，享年87歲。(美聯社)

馬丁利1936年出生於芝加哥，大學畢業後加入海軍，取得飛行員資格。1966年入選NASA阿波羅計畫，擔任太空人。在1972年阿波羅16號任務中，馬丁利負責駕駛指揮艙環繞月球，接應另外兩名登月太空人，返回地球途中還做了一次太空漫步。1980年代，他又執行過兩次太空任務，先後擔任哥倫比亞號和發現號太空梭指揮官。

馬丁利還是名優秀的工程師，曾協助設計阿波羅計畫的太空服和太空背包。1985年，馬丁利從NASA退休，投身民間航太企業，隔年以備役少將身分退役。

但馬丁利最為世人所熟知的任務，是他待在地球表面的那次。馬丁利原本是阿波羅13號組員，預定於1970年4月11日發射升空，前往月球。但就在出任務前幾天，航醫發現馬丁利從未接種過麻疹疫苗，萬一臨時染病，可能會危及整趟任務，因此堅持將他撤換，由候補駕駛員史懷格(John Swigert Jr.)上場代打。

沒想到在奔月途中，阿波羅13號太空船發生故障，電力和氧氣迅速流失，不但被迫放棄登陸月球，甚至面臨回不了地球的風險。馬丁利臨危受命，憑藉他對駕駛艙線路的充分了解，和其他NASA設計出一套重開機程序，幫助三名組員安全返回地球。

這場危機後來被搬上大螢幕，也就是1995年全美十大賣座名片之一「阿波羅13號」，片中馬丁利的角色由金球獎得主蓋瑞辛尼茲(Gary Sinise)飾演。

終其一生，馬丁利都沒有感染過麻疹。

太空人 NASA 紐約時報

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