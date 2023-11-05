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身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

編譯徐薏茹／綜合４日電
阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)
阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

阿拉巴馬州史密斯站(Smiths Station)市長兼鳳凰城(Phenix City)浸信會牧師柯普蘭(F.L. 'Bubba' Copeland)遭爆料裝扮成跨性別女性後於3日自殺身亡，據報導他在網路上以「第二自我」身分「布里蒂妮·布萊兒·薩默林」(Brittini Blaire Summerlin)發布女裝照片、跨性別色情作品。

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自...
阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

一家保守派新聞網站在上周曝光柯普蘭的這一私事，柯普蘭向會眾表示他受到「網路攻擊」，他說：「這篇報導與我的身分和經歷無關，我為我的隱私與私人生活被公開所造成的任何尷尬道歉，這不會改變我的生活，不會使我放棄對家庭的忠誠、對城市的服務以及對教會的奉獻。」

在警方進行安危檢查後，柯普蘭以手槍開槍自盡。

鳳凰城第一浸信會(First Baptist Church of Phenix City)已將臉書(Facebook)的大頭貼照改為黑絲帶哀悼柯普蘭。

1819 News發布柯普蘭身穿女裝與化妝的圖片，其文章摘錄顯示，他曾經寫過以謀殺案為主題的情色小說。

1819 News另外爆料，柯普蘭曾在Reddit論壇網站上發布未成年人照片作為跨性別相關的迷因(meme)。據該網站報導，其中一張使用一對當地兄妹的照片，使男孩看起來像跨性別者。

在1日的布道期間，柯普蘭向會眾道歉，並表示妻子知道他的行為。

美南浸信會(Southern Baptist Convention)稱已經收到「違背聖經行為」的指控，據報導美南浸信會和柯普蘭的教區已分離。

然而柯普蘭教會隸屬的阿拉巴馬聯合浸信會(Alabama Cooperative Baptist Fellowship)聲明，這是「牧師與教會之間」的事。

浸信會內對LGBTQ議題的態度各不相同，但許多教會都推行保守理念，柯普蘭則似乎從未公開支持反LGBTQ或右翼的保守派觀點。

跨性別 阿拉巴馬州 LGBTQ

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