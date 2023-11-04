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亞太副助卿藍墨客訪中 海事對話聚焦南海、東海局勢

記者張文馨／華盛頓報導
國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert)3日在北京與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行海事對話，聚焦南海和東海局勢。(取材自國務院網站)
國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert)3日在北京與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行海事對話，聚焦南海和東海局勢。(取材自國務院網站)

中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上周訪問華府，密集會晤美國外交高層官員後，美國負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert)在北京與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮舉行海事對話，聚焦南海和東海局勢。

中國駐美大使謝鋒在社群平台X表示，這是美中海事諮商機制的首場會議，也是兩國政府落實建設性意見交換的又一例證。

此外，氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)4日至7日將在加州會晤中國氣候變化事務特使解振華；美方力促兩國元首在舊金山峰會會談前，美中官員的互動均備受關注。

國務院表示，這項對話接續在最近的高層外交後舉行，雙方官員強調維持溝通管道暢通的重要性。

國務院表示，這些會談是美中維持開放溝通管道以及負責任管理美中關係的一部分；美國重申，美中需要恢復軍事溝通管道(包含第一線人員)，以避免溝通不良與誤判。

美方在新聞稿又一次提到對中國與菲律賓船艦日前在南海仁愛礁(仁愛暗沙)的擦撞事件，以及解放軍上月下旬在南海危險攔截美軍飛機的案例，藍墨客透過對話強調對中方在南海危險且非法行徑的擔憂。

中射照明彈 加國控魯莽

同日，美國有線電視新聞網(CNN)報導一則中國解放軍與加拿大空軍的空中遭遇事件，指解放軍軍機上月29日在南海國際水域上，朝加拿大反潛直升機的前方發射照明彈，加拿大控魯莽，稱照明彈可能會進入旋翼葉片或發動機，恐導致墜機。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會稱，沒有掌握到此事，北京已多次向加方軍機頻繁抵近中方領空實施所謂偵察活動表明嚴正立場，他要求加拿大約束自身不當行為，避免局勢進一步複雜化。

加拿大 解放軍 國務院

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