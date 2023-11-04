柯瑞、解振華加州會談 影響「氣候變遷」進程

美國氣候特使柯瑞(左) 4日至6日將與中國氣候變化事務特使解振華(右)在加州舉行會談，對話的成果，對全球氣候變遷的速度、嚴重程度都有很大影響。(路透)

美國氣候特使柯瑞 (John Kerry) 4日至6日將與中國氣候變化事務特使解振華在加州 舉行會談；美、中是世上溫室氣體排放最大的兩個經濟體，兩位特使對話的成果，對全球氣候變遷 的速度、嚴重程度都有很大影響。

Axios網站報導，柯瑞、解振華的談判，勢必為本月稍後在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)設定調性，決定會議能否更平順。

柯瑞在拜登總統政府裡力推氣候變遷與美中兩國嚴重分歧的事務要分開，例如由貿易到台灣；他與解振華的會商將考驗能否辦得到。

媒體報導，解振華在COP28之後可能很快就要下台。中國就再生能源生產及部署方面是大國，但也是世界上最大的燃煤消耗國，同時以很快的步調，批准新設燃煤發電廠。

柯瑞對此表示很憂慮，因為煤會排出大量二氧化碳，另外新燃煤電廠要營運多年後才會關閉。

在COP28上，減少設立新的燃煤電廠可能是會談的主題；各國在COP28針對化石燃料必有言詞交鋒。

中國排碳何時才到最高峰，對全球溫室氣體排放影響特別大，決定氣體何時不再攀升、開始下降；中國承諾在2030年以前來到排碳峰值，但也可能更早得多。

綠色和平組織(Greenpeace)政策顧問李碩指出，全球氣候變遷進程，必須美中談出結果。

柯瑞會見解振華三天，接下來可能還有額外磋商，其結果可能是美中發表氣候合作聯合聲明。但聯合聲明將談到多少問題猶未可知。

加州州長紐森(Gavin Newsom)上周訪中，行程的焦點便在氣候變遷，還難得地獲中國國家主席習近平接見，可能為柯瑞、解振華的晤談打好一些基礎。

柯瑞、解振華會議可能商討的是中國減少排放甲烷這種暖化氣體的計畫；兩國在2021年對此已達成協議。但鑒於兩國緊張關係升高，這次會談可能採取的行動，力道會弱得多。