澳總理7年來首次訪中 將見習近平 兩國關係升溫

澳洲總理艾班尼斯4日起問中國，這將是澳洲總理時隔七年多首次訪問中國，標誌著中澳關係自疫情期間降至冰點後的升溫。(美聯社)

中國外交部發言人汪文斌3日宣布，應中國國務院 總理李強邀請，澳洲 總理艾班尼斯(Anthony Albanese)將於4日至7日對中國正式訪問，這將是澳洲總理時隔七年多首次訪問中國，這次訪問也標誌著中澳關係自疫情期間降至冰點後的升溫。

據澳洲廣播公司(ABC)報導，與艾班尼斯一起出訪的還有外長黃英賢，以及貿易部長法瑞爾，他們的第一站將是上海，在4日晚間抵達上海後，艾班尼斯將於5日出席第六屆中國國際進口博覽會，並參觀此次博覽會的澳洲企業展位。

據報導，艾班尼斯一行將於6日分別與中國國家主席習近平 ，以及全國人大委員長趙樂際會晤，並在7日與國務院總理李強會晤，並共進午餐。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方歡迎艾班尼斯總理來華訪問，這次訪問「具有承前啟後繼往開來的重要意義」。

回顧中澳關係，前一次是自由黨總理滕博爾於2016年4月訪問中國，與習近平、時任總理李克強會晤，澳洲並放寬中國公民十年期簽證。但莫里森政府上台後，中澳關係降至冰點。去年5月艾班尼斯工黨政府上台以來，雙方關係才解凍，艾班尼斯與習近平去年在印尼Ｇ20峰會期間首次舉行面對面會晤。

8月，中國宣布取消對澳洲大麥徵收的高額關稅；10月，中國同意用五個月的時間重新審查對澳洲葡萄酒徵收的高達20%的高額關稅，澳洲也因此同意暫停向世界貿易組織提出的申訴。