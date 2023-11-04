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川普「封口令」…大選案暫鬆 詐欺案變緊

記者顏伶如／綜合報導

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，華府聯邦區域法院法官裘特康(Tanya Chutkan)上個月對川普下達有特定範圍的封口令(narrow gag order)，禁止川普針對檢察官、潛在證人及法院員工發表評論；不過，華府聯邦巡迴上訴法院3日暫時解除了這項封口令。

華府聯邦巡迴上訴法院裁決指出，由於川普已對封口令提出上訴，暫時解除封口令是為了讓法官有更多時間考慮是否對封口令做出效期更長的限制，並不代表上訴法院已經做出決定。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，華府聯邦巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭，20日將聽取川普對封口令提出上訴的口頭辯論。美聯社報導，審議庭三名法官都是民主黨籍總統任命的聯邦法官，米列特(Patricia Millett)、皮拉德(Cornelia Pillard)由前總統歐巴馬任命，賈西亞(Brad Garcia)則由拜登總統任命。

另一方面，川普被控浮報房地產價值誤導銀行及保險公司而遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，紐約州高等法院主審法官恩格隆(Arthur Engoron)3日裁定，封口令範圍擴大到川普律師團也包括在內。恩格隆在封口令書面聲明中說，禁止川普律師再針對法官與法官助理之間於法庭內外秘密討論的任何評論。

恩格隆在聲明中指出，自從案件開審以來，法院接到數以百計的騷擾、威脅電話、語音留言、電郵、信件與包裹，「此案被告與辯護律師評論我的助理，享有第一修正案權利顯然比重超過，應該衡量助理需要受到保護，避免遭受威脅與人身傷害」。

恩格隆指出，若違反封口令將面臨「嚴重懲處」。

金融詐欺民事訴訟開庭第一周，川普在社群媒體發文抨擊恩格隆助理，還貼出助理與參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)合照，被恩格隆下達封口令，川普曾兩度違規受罰。

川普 華府 紐約州

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