撞火槍托爭議 挑戰者提訴訟 最高法院同意受理

最高法院決定受理相關案件，審理聯邦政府禁止能連續發射子彈的「撞火槍托」是否違法。圖為撞火槍托。(路透)

大規模槍擊 案持續發生，撞火槍托(bump stock)問題一直受到關注，聯邦最高法院3日同意受理有關訴訟，以裁定前總統川普 禁止撞火槍托是否合法。

2017年10月拉斯維加斯一個露天鄉村音樂節上，一名槍手使用裝了撞火槍托的長槍殺了58人，數百人受傷，之後川普政府在2019年罕有採取遏制槍枝暴力措施，禁止使用這種槍械裝置。

拜登政府上台後繼續維持禁令，但有挑戰者提出訴訟，指稱這個禁令是涉及行政權力而非憲法第二修正案，認為這個法規並未得到的聯邦法律的授權，行政部門無權禁止撞火槍托 。

在拉斯維加斯槍擊事件後，聯邦司法部 門官員曾表示，應由國會議員立法採取行動而非行政部門處理，但後來作出改變，認為政府可決定禁止。

撞火槍托是一種將半自動步槍改裝為類似全自動步槍的裝置，方便連續發射子彈，其工作原理是利用槍枝的反衝作用力，使其在扣下板機後持續射擊。

司法部認為，這將半自動武器轉變為符合聯邦法律的機關槍；但挑戰者則引用美國最高法院一份文件說，「如果開槍者要連續多次射擊，需要的不僅僅是扳機的單一功能(即加上撞火槍托也不能)，那麼這武器就不是機槍」。

代表政府一方的律師指出，1934年的「國家槍枝法」將機槍定義為「任何能夠射擊、設計用於射擊或可以透過扳機的單一功能自動多次射擊、無需手動重新裝填、可輕鬆恢復射擊的武器。」1968年的「槍枝管制法案」進一步將可用於將武器改裝為機槍的零件，也納入範圍之內，因此撞火槍托也屬此類。

政府律師指出，「與其他機槍一樣，裝有撞火槍托的步槍，每分鐘能夠射發射數百發子彈」，因此予以禁止是合法的。