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探望罹難者家屬…拜登偕夫人赴緬因：悲痛的不只你們

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統夫婦3日赴緬因州，參加路易斯頓大規模槍擊案遇害者的追悼儀式，並獻花致意。(路透)
拜登總統夫婦3日赴緬因州，參加路易斯頓大規模槍擊案遇害者的追悼儀式，並獻花致意。(路透)

緬因州小鎮路易斯頓(Lewiston)奪走18條性命的槍案發生九天後，拜登總統3日偕夫人吉兒(Jill Biden)前往該地探望罹難者家屬和傷者；拜登夫婦在酒吧和保齡球館兩個命案現場獻花致哀，告訴死傷者家屬，「我們來此，和你們同悲，傷心悲痛的不只是你們。」

上任以來，已經前往德州烏瓦德、加州蒙特瑞公園、紐約州水牛城和亞特蘭大等大型槍擊案發生地點追悼的拜登和夫人，3日也慰勞護理人員、地方官員和命案發生後，連續兩天四處追捕兇嫌後備軍人卡德(Robert R. Card II)的員警。

卡德27日被發現死在距離路易斯頓不遠的樹林裡，警方說，屍體明顯有「自己開槍造成的傷口」。

拜登總統(前排中)3日赴緬因州，參加路易斯頓大規模槍擊案遇害者的追悼儀式。(Ge...
拜登總統(前排中)3日赴緬因州，參加路易斯頓大規模槍擊案遇害者的追悼儀式。(Getty Images)

白宮官員在拜登啟程前即說，總統不會趁機大力鼓吹嚴厲限槍法案；拜登在路易斯頓表示，相信國會兩黨終究會夠通過「禁止攻擊型武器、購槍須通過背景查核」的槍械管制法。

他說，「這些是為了保護我們的孩子、我們的家庭、我們的社會，合乎常識、合理也負責任的措施。」

拜登呼籲美國人民，不要把槍枝暴力視作家常便飯，彷彿這是美國人日常生活必有的例規事件。

發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，「很不幸，總統這種出訪已經太熟悉。太多次了，總統和第一夫人得到被槍枝暴力完全撕裂的地方去。」

地方官員還在調查犯罪動機。地方執法部門面臨質疑，兇手所屬的陸軍預備部隊和當地警局，早幾個月前就知道他的心理健康有問題，為什麼不能阻止他？

卡德的家人5月就通報沙加達霍克郡(Sagadahoc County)警長辦公室，說卡德收集了10幾枝槍，人也越來越焦躁易怒；那時候，預備部隊已明瞭他的心理健康狀況日益嚴重。

9月，緬因州薩可(Saco)預備部隊官員曾希望警長辦公室去卡德家查看，因為他剛剛毆打了一個朋友，還說要到部隊基地等地「大肆屠殺」；但警長辦公室並未聯絡卡德，說他家人把他的槍拿走即可，結果釀出今年又一宗重大命案。

拜登 緬因州 心理健康

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