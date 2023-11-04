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共和黨提案 眾院大砍環保署39%預算 環保經費恐寫30年新低

記者顏伶如／綜合報導
眾院在共和黨主導下大砍環保署預算。圖為位在賓州的鋼鐵廠正排放廢氣。（美聯社）
眾院在共和黨主導下大砍環保署預算。圖為位在賓州的鋼鐵廠正排放廢氣。（美聯社）

眾院3日以213票對203票表決通過提案，削減環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)39%預算，聯邦政府環保經費將寫下30年來最低紀錄。

共和黨眾議員中，為削減環保署預算提案投下反對票的包括賓州聯邦眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)、紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)、紐約州聯邦眾議員莫利納諾(Marc Molinaro)；民主黨籍德州聯邦眾議員龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)則為提案投下贊成票。

共和黨陣營長期以來對環保署抱怨連連，指責環保署越權。環境污染、污染管控以及氣候變遷問題等，都是環保署管轄範圍。

發起削減環境保護署預算提案的小組委員會主席、共和黨籍愛達荷州聯邦眾議員辛普森(Mike Simpson)說，降低環保署預算市對抗通貨膨脹與減少國家預算赤字的必要手段。

辛普森2日在議場發言時說，刪減預算從來不是輕而易舉或賞心悅目之事，但國債已經高達33兆，通膨高漲令人無法接受，「我們必須忍痛做出割捨，控制聯邦開支」。

「國會山莊報」(The Hill)分析，共和黨眾議員推出的大砍環保署預算提案，基本上並沒有機會立法通過成為法律，但可視為共和黨與身為參院多數的民主黨展開預算磋商的起點。

削減環境保護署的提案是共和黨希望趕在臨時開支法案17日到期之前能通過立法的12項年度政府預算提案之一。不過，由於共和黨內部意見嚴重分歧，接下來在時間越來越有限的情況下，剩餘5項提案能否通過，讓共和黨面臨考驗。

除了刪減環保署預算之外，共和黨其他提案內容包括廢除去年民主黨立法通過，旨在協助弱勢社區對抗氣候變遷與汙染問題帶來挑戰的稅務與健保條款。

預算 共和黨 眾議員

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